"Conoscere, curare e accogliere", a Certaldo il racconto spettacolo di Salvianti

Si chiama “Conoscere, curare e accogliere” lo spettacolo in programma sabato 18 marzo alle 15:30 al Cinema Multisala Boccaccio di Certaldo, organizzato dall’Associazione Anthos in collaborazione con la Confraternita della Misericordia di Barberino Tavarnelle, la Misericordia di Certaldo, Lorem Alberto, il Comitato Croce Rossa Italiana di Certaldo e il Comune di Certaldo. Tre parole che ben descrivono lo spirito con cui nasce e si sviluppa l’iniziativa. Il pomeriggio, infatti, curato dall’attore Massimo Salvianti, ha un duplice obiettivo: drammatizzare la situazione dei migranti sulla rotta balcanica e raccontare la profonda responsabilità umana di Linea d'Ombra, organizzazione triestina che accoglie e si prende cura dei migranti che si fermano a Trieste per partire alla ricerca di un mondo migliore di quello che hanno vissuto e sofferto nel loro luogo di nascita.

Il progetto, ideato da Massimo Salvianti, è il risultato del lavoro dei volontari della Misericordia di Barberino Tavarnelle. Si tratta di una narrazione testimoniale in cui l'attore legge l'esperienza di tre giorni di attività di sostegno svolte dal gruppo negli ultimi mesi, accompagnata dalle fotografie di Daniele Gambassi.

Nella giornata saranno raccolte donazioni volontarie per l'associazione Linea d'Ombra, la prima ad accogliere a Trieste i migranti che sono riusciti a entrare in Italia attraverso la rotta balcanica, un lungo e pericolosissimo percorso dal Medio ed Estremo Oriente - Siria, Pakistan, Nepal e Sri Lanka. Con professionalità e impegno quotidiano, i volontari forniscono cure mediche, cibo, vestiario, informazioni e supporto al viaggio, che nella quasi totalità dei casi può avvenire solo a Trieste. Soprattutto nell'ultimo anno, il numero di arrivi è aumentato vertiginosamente, per cui i fondatori, Lorena e Gian Andrea, che collaborano con i volontari triestini, hanno chiesto aiuto ad altre associazioni in Italia e all'estero.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa