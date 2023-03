"Degrado al parcheggio esterno del Centro*Empoli": Azione propone divieti

In questi giorni si sta parlando spesso di abbandono di rifiuti sulla strada 429 e in generale nelle aree pubbliche della nostra città.

Purtroppo, come partito politico Empoli in Azione, vogliamo segnalare e aggiungere a questa “black list” anche il parcheggio esterno del Centro Empoli di Via San Mamante.

Dopo alcune segnalazioni che ci sono giunte da alcuni cittadini abbiamo potuto verificare lo stato del parcheggio che versa veramente in condizioni disastrose.

Da ottobre è presente lo scheletro bruciato di un camion adibito a cella frigorifero, che per cause sconosciute prese fuoco. Da allora la carcassa del mezzo è presente nel parcheggio e nonostante siano passati più di quattro mesi non si vede nessuna soluzione.

Inoltre, il parcheggio presenta altre criticità. Sono stati abbattuti diversi alberi e cartelli segnaletici, quasi sicuramente a causa della presenza di mezzi pesanti impegnati in manovre.

Ci sono cordoli di marciapiedi completamente distrutti e veri e propri solchi presenti sul manto stradale.

Inoltre, la sporcizia e l’incuria regnano sovrane nell’area.

Comprendiamo che sia difficile gestire una situazione del genere, trattandosi di un parcheggio periferico, però pensiamo che una soluzione vada trovata.

La soluzione a nostro avviso dovrebbe essere quella di ripristinare immediatamente le condizioni di sicurezza e di salubrità dell’area.

Se inoltre si ritiene che la causa del degrado e dei danni siano prodotte dalla presenza dei mezzi pesanti che utilizzano il parcheggio per soste temporanee, si suggerisce di introdurre oltre ai divieti, anche dei dissuasori per la sosta di questi mezzi.

Se pure questa soluzione dovesse risultare inutile, forse sarebbe il caso di chiudere il parcheggio, vietando l’ingresso a qualsiasi tipo di mezzo. L’unica cosa che la nostra comunità non può accettare è l’inerzia.

Fonte: Empoli in Azione