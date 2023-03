Donna, Vita, Libertà: le voci delle donne iraniane a Casenuove

Evento in sostegno delle lotte delle donne in Iran venerdì 17 marzo alla Casa del Popolo delle Casenuove (Empoli). Alle 19.30 si comincia con l'apericena, alle 20.30 l'iniziativa culturale assieme all'associazione Donna, Vita, Libertà. Assieme alle testimonianze delle donne iraniane sono previsti interventi di associazioni e dell'amministrazione comunale di Empoli. Alle 21.30 infine sarà la volta dei canti popolari di lottà e libertà di Mirincoro. L'evento è in collaborazione con Spi-Cgil, Anpi, Aned, Auser e Arci.