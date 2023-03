È scomparso Leandro Casarosa, per anni presidente della Società San Vincenzo de Paoli

È scomparso nel primo pomeriggio di domenica Leandro Casarosa, Presidente del Consiglio Centrale delle diocesi di Pisa e San Miniato della Società di San Vincenzo de Paoli dal 2006 al 2014. Casarosa classe 1931 è stato membro della nota associazione di Carità fin dall'età di 18 anni arrivando a ricoprire ruoli di primo piano nel Consiglio Nazionale con sede a Roma. Nativo di Marciana di Cascina (Pi) ma residente a Pisa da più di cinquant'anni, fu fiero dipendente delle Ferrovie dello Stato fino al pensionamento, durante il suo mandato di Presidente del Consiglio Centrale di Pisa dal 2006 al 2014 con carattere tenace Casarosa seppe dare un fondamentale contributo alla crescita dell'associazione potenziando la distribuzione del vestiario presso la storica sede della "Casina" di Via Don Bosco ed incoraggiando le attività dell'ambulatorio medico "Cesare Villani", un servizio di assistenza medica totalmente gratuito, aperto ed accessibile a tutti i bisognosi della città di Pisa.

Nel 2008 si era attivato per la ripresa della causa di beatificazione di Lodovico Coccapani (1849-1931), storico presidente della San Vincenzo pisana morto in concetto di santità, riuscendo con soddisfazione a vederne riconosciuto il titolo di “Venerabile” da parte di papa Francesco nel 2018. Le esequie si terranno martedì 14 marzo alle ore 15:00 presso la cappella del Cimitero della Misericordia di Pisa dove il feretro si troverà esposto a partire da lunedì mattina. La Società di San Vincenzo de Paoli delle diocesi di Pisa e San Miniato si stringe nella preghiera con affetto all'adorata moglie Maria Luisa “Isa” Santerini, maestra elementare di generazioni di pisani e ai parenti per questa grande perdita che tocca nel profondo le molte persone che hanno conosciuto ed apprezzato l'operato e il grande cuore dell'indimenticabile Leandro.

Fonte: Società di San Vincenzo de Paoli delle diocesi di Pisa e San Miniato