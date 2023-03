Ex Villa Piaggio, nessuna offerta per l'asta pubblica indetta dal Comune

Alle ore 12 di oggi (termine ultimo per le eventuali presentazioni) non sono pervenute offerte per l'asta pubblica indetta dal Comune riguardante l'alienazione di immobili, terreni e plesso immobiliare denominato "Ex Villa Piaggio" di via Alcide De Gasperi. Sostanzialmente non sono arrivate proposte di acquisto e, come già anticipato, dopo che il primo incanto è andato deserto, la volontà adesso è quella di spacchettare la prossima asta in due lotti funzionali: il corpo di fabbrica della Villa e il fabbricato dell'attuale scuola dell'infanzia. Resterà fuori l'area del parco Gemma che viene stralciata e resterà di proprietà comunale. Ma, anche alla luce della discussione che si è sviluppata in città, è necessario precisare che la zona sarebbe comunque rimasta di fruizione e destinazione aperta al pubblico in ogni caso.

Come già spiegato, la strategia dell'Amministrazione, vista la particolare configurazione della struttura e la tipologia delle aree pertinenziali, era stata infatti quella di esperire un primo tentativo di asta omnicomprensivo dei fabbricati e dei terreni anche al fine di sondare, rispetto allo spettro delle possibilità offerto dal mercato, un valore complessivo connesso a una perizia unitaria. L'obiettivo dichiarato di questo primo passaggio è stato quello di non lasciare intentata la strada della valorizzazione di un compendio per certi versi caratteristico e unico nel suo genere.

Adesso si riparte dall'inizio con i due lotti separati, con una nuova asta che sarà bandita con i tempi necessari per il nuovo procedimento.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa