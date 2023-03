Facevano acquisti con una carta di credito rubata, denunciati marito e moglie

Utilizzavano una carta di credito rubata per piccoli pagamenti, per non farsi scoprire. Ma i carabinieri di Rosignano Marittimo sono risaliti comunque agli autori del furto, una coppia di coniugi di Cecina entrambi già conosciuti per altri precedenti di polizia, denunciandoli per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

Secondo quanto ricostruito dai militari i due, con 9 trandazioni da piccole cifre per eludere i sistemi di verifica previsti per spese consistenti, avrebbero fatto acquisti per un totale di 130 euro in diversi negozi di Cecina, tra cui un bar tabacchi e un distributore di carburante. La carta di credito utilizzata apparteneva ad una donna di Rosignano, e le era stata sottratta nel febbraio scorso. Partendo da alcuni messaggi di alert, arrivati dopo le transazioni, i carabinieri sono prima risaliti alle attività commerciali interessate e poi, attraverso le immagini di videosorveglianza interna e della zona e la verifica dei clienti, sono riusciti ad individuare i due responsabili. Per la coppia è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Livorno.