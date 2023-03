Fibromialgia, successo per lo spettacolo al teatro Il Momento: raccolti 1100 euro

E’ stata una serata importante, quella di sabato, per Algea e quindi per le persone che soffrono di fibromialgia. Lo spettacolo che è stato organizzato al teatro il Momento ha richiamato infatti un folto pubblico in sala portando ad un incasso importante che sarà interamente destinato alla ricerca in questo settore.

La musica della Discovery Music Band ma soprattutto il messaggio lanciato dalla presidente Anna Maria Tinacci e da tutti i suoi collaboratori è stato quindi pienamente recepito dalle tante persone che erano presenti e che, assieme al prezioso contributo degli sponsor ‘Montelupo Luce’ e ‘Le Antiche Mura’, ha portato ad in incasso lordo di 1100 euro. Dal palco non si è ascoltata solo buona musica ma anche messaggi importanti come quello di due medici, il dottor Iacopo Periti che è presidente del comitato scientifico Algea e di Mario D’Elios, professore dell’Università di Siena che ha detto parole di speranza per chi soffre di questa malattia, oggetto di studio suo e dei suoi collaboratori.

Algea è un’associazione nata con l’obiettivo di rispondere alle esigenze più semplici e più concrete di solidarietà verso le persone che soffrono di queste patologie. “Sentiamo forte la necessità – spiega la presidente Anna Maria Tinacci - di dar vita ad una attività che sia il più possibile rispondente alle esigenze dei malati affetti da fibromialgia e da dolore cronico. L’associazione si propone di rendersi portavoce delle loro istanze e rimostranze nei confronti delle Istituzioni, costruendo alleanze sempre più dinamiche sul territorio di riferimento”. Un’azione importante che ha trovato riscontro anche nelle parole dell’assessore empolese Fabrizio Biuzzi, presente alla serata assieme al senatore Dario Parrini ed al presidente del consiglio comunale, Alessio Mantellassi.

“Nel nostro sito associazionealgea.it – conclude la presidente – si può trovare nel dettaglio tutto quello che facciamo e chi contribuisce a portare avanti l’attività dell’associazione. Fra questi mettiamo anche tutti coloro che sabato sera erano presenti al teatro il Momento per il quale ringraziamo anche Don Guido e la propositura. A tutti loro va il nostro grazie”. E, soprattutto, il grazie di chi soffre di questa subdola e brutta malattia.