Fucecchio, partiti i lavori per la realizzazione della nuova palestra dell'istituto Checchi

Studenti, atleti ed associazioni sportive avranno presto un nuovo spazio interamente dedicato alle loro attività. E' la palestra che nascerà presso la sede di via Padre Checchi dell'istituto superiore “Arturo Checchi”, il cui cantiere è stato inaugurato questa mattina. Un progetto della Città Metropolitana di Firenze, dal costo complessivo di un milione di euro, che darà vita ad uno spazio polifunzionale che prevede la realizzazione di campi da basket e volley, spogliatoi, tribuna e servizi. I lavori, partiti in ritardo a causa dell'impennata dei costi delle materie prime che hanno costretto la Città Metropolitana a rimodulare il quadro economico e quindi le procedure dell'opera, termineranno entro la fine dell'anno e doteranno Fucecchio di un nuovissimo impianto che la mattina sarà utilizzato dalla scuola mentre il pomeriggio verrà dato in gestione alle società sportive. Un progetto importante, a maggior ragione considerando il fatto che il Checchi è l'unico istituto, nel Circondario Empolese Valdelsa e nel Comprensorio del Cuoio, ad avere un liceo ad indirizzo Scientifico Sportivo, per il quale il nuovo impianto rappresenterà dunque un valore aggiunto.

All'inaugurazione del cantiere sono intervenuti il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, la vicesindaca Emma Donnini, l'assessore allo sport Fabio Gargani, il sindaco delegato della Città Metropolitana Giacomo Cucini, il dirigente della Città Metropolitana Paolo Cianchi, la dirigente scolastica dell'Istituto Checchi Genny Pellitteri, il presidente della Consulta dello Sport Alberto Beconcini e il consigliere nazionale dell'ANCI Marco Cordone.

“E' stato un percorso complesso, sia dal punto di vista burocratico che politico – spiega il sindaco Alessio Spinelli - ma finalmente ce l'abbiamo fatta ed entro fine anno il nostro Comune avrà un nuovissimo impianto sportivo. Un risultato importante, sia per il nostro liceo ad indirizzo sportivo, sie per tutte le società e le associazioni che potranno utilizzare la palestra per le loro attività pomeridiane”.

“Il progetto prevede 900 mq destinati alla realizzazione di campi da basket e volley, 300 mq dedicati agli spogliatoi, una tribuna con 45 posti a sedere e servizi per il pubblico – prosegue l'ingegnere Paolo Cianchi, dirigente della Città Metropolitana -. Un impianto che avrà quindi la possibilità di ospitare anche l'attività agonistica e le gare, oltre ad essere pensato per poter accogliere gli atleti con disabilità”.

“Una grande possibilità per tutto lo sport fucecchiese – conclude Alberto Beconcini, presidente della Consulta dello Sport – che permetterà alle società sportive di avere nuovi spazi a disposizione. Un valore aggiunto per la nostra città, che conferma l'attenzione allo sport quale elemento di primaria importanza non soltanto per la salute fisica ma anche dal punto di vista educativo e sociale per tutti i nostri ragazzi e le nostre ragazze”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa