Galleno, su auto rubata fugge ai carabinieri: arrestato

Non si è fermato all'alt dei carabinieri, è fuggito per le campagne ma è stato fermato dalla melma. I militari hanno scoperto che era a bordo di un'auto rubata e lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione.

È successo domenica 12 marzo a Galleno, tra Castelfranco di Sotto e Fucecchio. L'uomo stava andando a velocità sostenuta a bordo dell'auto e non si è fermato al posto di blocco dei carabinieri.

Ne è nato un inseguimento culminato in una via nel territorio comunale di Fucecchio, dove a causa del terreno melmoso per le precipitazioni delle ore precedenti, il veicolo ha fermato la propria corsa. È emerso che l'auto era stata rubata a Cerreto Guidi.