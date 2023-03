Incendio in appartamento a Livorno: sei persone intossicate

Incendio in un appartamento a Livorno, in via del Pastore nel quartiere Ardenzia, presso l'incrocio con via Mondolfi, intorno alle 14,20. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia, i Carabinieri e 3 ambulanze.

All'arrivo delle ambulanze i vigili del fuoco erano ancora al lavoro per spengere l'incendio. Sono state soccorse 6 persone, di cui 3 minori, ma fortunatamente nessuna di esse è in condizioni gravi. Cinque di loro hanno inalato fumi. Tra queste due donne di 39 e 43 anni e una bambina di 13 anni. Sono state portate al pronto soccorso.