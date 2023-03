Ottimi risultati dai tornei di danza sportiva per Italy Dance Village

Arrivano buoni risultati sportivi dalla Italy Dance Village di Pontedera, dallo scorso anno con una filiale anche a Empoli. La società sportiva da più di 15 anni, si distingue nel panorama della Danza e dello sport, vantando molteplici campioni e titoli nelle proprie discipline.

Le atlete, coordinate dalla maestra Rebecca Donzelli, si affacciano alla disciplina già in tenera età, per arrivare, dopo anni di duro lavoro, a gareggiare in numerosi campionati sportivi a livello nazionale, ottenendo fantastici risultati e trofei.

Per la danza sportiva sono presenti le discipline Disco Dance, Show Dance e Modern Contemporary.

Ecco i dati della partecipazione agli ultimi due campionati con relativi risultati.

- Contest d’Italia e Concorso d’Italia 2023 Fids - Campionati Assoluti a Riccione (13 - 20 Febbraio 2023)

Disco dance singolo :

13/14 classe internazionale

3 posto - Denise Prosperi(qualificata per il mondiale ed europeo)

4 posto - Carolina Bagnoli (qualificata per il mondiale ed europeo)

Semifinale per Martina Causa e Siria Pagni (Qualificate per gli europei)

15/16 classe internazionale

Semifinalista Alice Santini (qualificata per gli europei)

17 oltre classe internazionale

Semifinale per Greta Moggi (qualificata per gli europei)

Semifinale per Eleonora Tommasuolo (qualificata per gli europei)

Disco dance coppia :

13/14 classe internazionale

4 posto per Denise Prosperi e Martina Causa (qualificate per i mondiali ed europei)

15/16 classe internazionale

Semifinale per Asia Rossi e Martina Simoncelli (qualificate per gli europei)

17 oltre classe internazionale

Semifinale per Camilla Videtta ed Eleonora Tommasuolo (qualificate per gli europei)

Show dance:

Sfiora la finale con il 7 posto Alice Santini nella 15/16 classe internazionale

Bravissime anche tutte le altre atlete che hanno gareggiato al Contest e Concorso d’Italia Fids 2023

- Campionato interregionale/regionale Toscana Umbria a Chianciano Terme ( 11 - 12 Marzo 2023)

Disco dance :

8/12 classe b

Semifinale

Emma Gavina

Eva Sabrina Iorga

13/16 classe B

1 posto Paola Oliviero

5 posto Denise prosperi

Semifinale Siria Pagni

13/16 classe A

1 posto Vittoria Mandorlini

Semifinale Alice Santini

13/14 classe As

3 posto Carolina Bagnoli

17 oltre classe As

4 posto Greta Moggi

Semifinale per Camilla Videtta ed Eleonora Tommasuolo

8/12 B duo

3 posto Emma Gavina ed Eva Sabrina Iorga

13/16 B duo

3 posto Martina Causa e Denise Prosperi

4 posto Martina Simoncelli e Asia Rossi

13/16 classe A duo

1 posto Vittoria Mandorlini ed Alice Santini

17 oltre classe As duo

5 posto Camilla Videtta ed Eleonora Tommasuolo

Modern contenporary:

13/16 classe B

1 posto Carolina Bagnoli

2 posto Alice Santini

17 oltre classe B

3 posto Alessia Lari

Show dance :

13/16 classe B

2 posto Alice Santini

13/14 classe A

2 posto Carolina Bagnoli

15/16 classe A

1 posto Vittoria Mandorlini

17 oltre classe As

1 posto Greta Moggi