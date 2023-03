Tripletta al Lotto in Toscana. Come riportato da Agipronews, ad Arezzo sono stati vinti 12.975 euro, mentre a Firenze si festeggia con 11mila euro e a San Gimignano, in provincia di Siena, vanno altri 10mila euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 228 milioni da inizio anno. Una tripletta che segue le altre vincite del febbraio scorso.