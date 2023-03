Musart Festival 2023, il trio del violinista David Garrett in concerto

Un nuovo album, una nuova formazione e un tour europeo che non poteva non fermarsi a Firenze.

Straordinario virtuoso del violino, David Garrett sarà in concerto martedì 18 luglio in piazza della Santissima Annunziata, ospite del Musart Festival 2023. Lo vedremo a capo del suo trio, con van der Heijden alla chitarra e Rogier van Wegberg al basso. In primo piano il progetto “Iconic”, l’ultimo album in cui Garrett, ispirandosi ai maggiori violinisti della storia della musica, rielabora melodie di Bach, Dvořák, Gluck, Kreisler, Mendelssohn, Schumann e di altri grandi compositori con nuovi arrangiamenti per violino, chitarra e orchestra.

I biglietti per questo attesissimo ritorno di Garrett a Firenze – da 40,25 a 92 euro - sono disponibili da oggi sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info festivalmusart@gmail.com. E’ disponibile anche la formula Gold Package (164 euro) che, al biglietto di primo settore, aggiunge catering con buffet e, prima dello spettacolo, visite guidate ai luoghi d’arte legati al progetto Musart.

La personale scelta musicale di David Garrett evoca l'epoca d'oro dei virtuosi del violino, quando artisti come Zino Francescatti, Arthur Grumiaux, Jascha Heifetz, Fritz Kreisler e Yehudi Menuhin deliziavano il pubblico con celebri encore e altre rarità. Pezzi che da sempre suscitano l’ammirazione del giovane. David si è immerso in questi capolavori senza tempo, ideando il programma “Iconic”.

“Sfortunatamente, molte splendide opere dei tempi dei grandi virtuosi sono cadute nell'oblio – spiega l’artista - ecco perché avere l'opportunità di riportare in vita questi magnifici pezzi significa davvero molto per me”. Il concerto di David Garrett va ad aggiungersi ai già annunciati spettacoli di Roberto Bolle (15 luglio), Antonello Venditti e Francesco De Gregori (17 luglio), Marco Masini (19 luglio), Drusilla Foer (20 luglio) Paolo Conte (21 luglio), Madame (lunedì 24 luglio) e Stewart Copeland e Orchestra della Toscana (25 luglio, con il progetto Police Deranged for Orchestra), tutti in piazza della Santissima Annunziata a Firenze per Musart Festival.

In programma dal 15 al 26 luglio nel cuore del centro fiorentino, a pochi passi dal Duomo, Musart Festival si conferma tra le proposte culturali più apprezzate dell’estate fiorentina promossa dal Comune di Firenze. Agli spettacoli in piazza della Santissima Annunziata, si aggiungeranno, come di consueto, concerti in chiostri, visite a luoghi d’arte, mostre, incontri e proiezioni. Presto il cartellone completo.

Fonte: Musart Festival - Ufficio stampa