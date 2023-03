Musici e sbandieratori in gara nel torneo "Città di Cerreto Guidi": ecco i vincitori

C’erano in palio coppe e medaglie per i numerosi gruppi di musici e sbandieratori arrivati al Palazzetto dello Sport di Cerreto Guidi in occasione della XII edizione del Torneo indoor “Città di Cerreto Guidi” Musici e Sbandieratori. Tuttavia la vera vincitrice della manifestazione è stata l’Associazione Storico Culturale Caracosta che, in collaborazione con la Federazione Italiana Sbandieratori e con la Pro Loco, avvalendosi del patrocinio del Comune di Cerreto Guidi, ha organizzato la rassegna.

Si è trattato, infatti, di una giornata davvero ben riuscita sia per il livello dei partecipanti che per il rispetto assoluto dell’intenso programma, iniziato sin dal mattino. Una soddisfazione ancora più grande considerando che il Torneo tornava a distanza di alcuni anni dopo lo stop causato dalla pandemia.

La tribuna del Palazzetto riempita in ogni ordine di posto è la dimostrazione dell’attesa che circondava l’evento, tra i pochissimi in Italia che estendono la competizione anche al settore giovanile.

“Sono felice del successo dell’iniziativa- ha commentato il sindaco Simona Rossetti presenziando alla cerimonia di premiazione con l’assessore Moreno Costagli e il presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori- rivedere il palazzetto pieno è stato molto bello. Grazie ai giudici della Federazione Italiana Sbandieratori e complimenti alla Contrada porta Caracosta per la bella e impegnativa organizzazione. E’stata una bella gara, ma soprattutto una grande festa nel segno delle nostre tradizioni”.

I vincitori delle categorie

Singolo esordienti: Sebastian Bertuzzo (Sbandieratori e Balestrieri di Volterra)

Coppia esordienti: Sturlica/Vanni (Sbandieratori e Balestrieri di Volterra)

Squadra esordienti: Gioco della Torre Ripa di Seravezza

Singolo giovanili: Filippo Matteo Pagni (Sbandieratori Palio dei Micci di Querceta)

Coppia giovanili: Cecconi/Sermattei (Gioco della Torre Ripa di Seravezza)

Squadra giovanile: Gioco della Torre Ripa di Seravezza

Singolo Under 15: Filippo Malpede (Comitato Palio Borgo Don Bosco)

Coppia Under 15: Galleni/Paolicchi (Sbandieratori Palio dei Micci di Querceta)

Squadra Under 15: Sbandieratori e Musici Il Pozzo di Seravezza

Piccola assoluti: Sbandieratori e Balestrieri di Volterra

Singolo assoluti: Fabio Ciampelli (Sbandieratori e Balestrieri di Volterra)

Coppia assoluti: Marcuccetti/Consigli (Sbandieratori Palio dei Micci di Querceta)

Combinata: Sbandieratori Palio dei Micci di Querceta

