Numerose liti all'interno, chiuso locale a Lamporecchio

Controlli a tappeto della polizia nei locali della movida in Valdinievole. Nei guai sono finiti due esercizi pubblici, uno a Montecatini Terme e uno a Monsummano Terme. In questi luoghi venivano servivi superalcolici a minorenni: trattandosi di giovani che comunque avevano più di sedici anni, la sanzione amministrativa per i titolari degli esercizi rientra tra i 500 e i 2000 euro.

A Montecatini Terme invece un locale è stato trovato senza la prevista licenza di pubblico spettacolo e senza l’autorizzazione a somministrare alimenti e bevande. Gli agenti avevano accertato che "al gestore era stata già data comunicazione da parte del comune di Montecatini che l’istanza presentata non era stata accolta e che per tale motivo era stato diffidato dall’avviare l’attività in mancanza del titolo autorizzatorio". Inoltre, all’interno del locale era stata trovata una persona che fumava, senza che il titolare avesse impedito tale attività.

Nell’ambito dell’attività amministrativa si segnala, altresì, come nei giorni scorsi è stato notificato un provvedimento di chiusura ai sensi dell’art.100 T.U.L.P.S. adottato dal Questore di Pistoia, a seguito accertamenti svolti dalla Compagnia Carabinieri di Montecatini Terme, nei confronti di un esercizio commerciale ubicato a Lamporecchio. La chiusura è stata disposta in quanto, come accertato a seguito dei puntuali controlli effettuati, il locale era diventato luogo di ritrovo di pregiudicati nonché teatro di liti. Diverse, poi, le violazioni contestate negli ultimi anni, denotando una manifesta insofferenza alle vigenti normative.