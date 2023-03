Nuovo centralino per il Comune di Empoli, investimento di 100mila euro

Migliorare la qualità dei servizi offerti a cittadine e cittadini e rendere ancora più efficace il dialogo fra i vari uffici comunali. Con questi obiettivi, l'amministrazione comunale di Empoli ha deciso di investire su nuove tecnologie e di rinnovare il centralino telefonico del Comune.

Di fatto, a partire dal 29 marzo 2023 si passerà da un sistema fisico installato direttamente all'interno dell'ente a un sistema completamente Cloud ovvero digitale, ospitato direttamente in un data center dell'operatore telefonico di riferimento.

Questo passaggio, che comporterà nei prossimi giorni anche un lavoro di formazione del personale in merito al funzionamento della nuova infrastruttura e alle opportunità a essa legate, ha richiesto un investimento complessivo di circa 100mila euro: si tratta di risorse interamente comunali necessarie a coprire per cinque anni sia i costi relativi all'impiantistica sia la parte relativa ai programmi per il funzionamento della nuova soluzione.

Il percorso per individuare un sistema di ultima generazione, evoluto e moderno, capace di rispondere al meglio alle esigenze di utenti e personale, è stato avviato nei mesi scorsi: i tecnici del Servizio ICT (Information and Communications Technology) del Comune di Empoli sono in questa fase al lavoro per testare funzionamenti e configurazioni così da ridurre al minimo i possibili disagi che potrebbero verificarsi nelle fasi di passaggio dal vecchio al nuovo sistema e di attivazione delle nuove funzioni.

Entrando nel dettaglio, il centralino resterà accessibile nelle stesse modalità attuali agli utenti che comporranno lo 0571 7571, ma offrendo la possibilità al cittadino che chiamerà di sapere in tempo reale quanti sono gli utenti in attesa di risposta prima di lui. A fornire l'informazione sarà la 'voce guida' che accoglierà tutti coloro che contatteranno l'ente.

Alcuni uffici metteranno inoltre a disposizione delle fasce orarie dedicate alle consulenze telefoniche che saranno in seguito comunicate attraverso il sito web del Comune comune.empoli.fi.it oltre che dalla 'voce guida' che accoglierà coloro che chiameranno gli stessi uffici, fornendo anche un recapito mail dello sportello contattato. Inoltre, per migliorare la capacità di risposta al cittadino, saranno definiti dei gruppi di risposta: in pratica, nel caso un cittadino contatti un operatore di un ufficio e questo non possa rispondere perché assente o impegnato, la chiamata sarà deviata a un altro operatore competente.

Il nuovo centralino, completamente voip, permetterà anche la progressiva razionalizzazione delle linee telefoniche che il Comune ha in uso per le varie sedi, anche in un'ottica di razionalizzare costi e gestione. Per questa ragione, è prevista l'attivazione di nuovi recapiti telefonici, che saranno in fase iniziale affiancati a quelli attualmente in uso, per gli asili nido Stacciaburatta, Valgardena, Trovamici, Casa dei Canguri e Melograno oltre che per il Palazzo delle Esposizioni e il Museo del Vetro. In una fase successiva, il Comune gestirà anche le linee degli istituti comprensivi Empoli Est ed Empoli Ovest e dei relativi plessi scolastici: saranno gestite attraverso il nuovo sistema di centralino e godranno degli stessi servizi, come il risponditore automatico 'guida' per gli utenti.

Tutte le nuove funzioni legate al centralino andranno a inserirsi alle altre metodologie di 'dialogo' cittadino - uffici, come la modalità di prenotazione online attraverso la app Affluences.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa