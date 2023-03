Offerte di lavoro nuovissime su Empoli, Montelupo e San Miniato

Siamo a metà marzo, si sente nell'aria già l'odore della primavera e tutti i giorni sono buoni per trovare lavoro. Continuiamo come ogni settimana il viaggio nel mondo delle opportunità di lavoro con le nostre offerte della vetrina degli annunci dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all'indirizzo empoli1@synergie-italia.it

ADD. ALL'ACCETTAZIONE

La risorsa, dopo un periodo di affiancamento, si dovrà occupare:

- accoglienza dei Clienti all'interno del salone;

- gestione delle agende: apertura commesse di lavoro ed inserimento dei dati all’interno del gestionale;

- preventivazioni lavori di riparazione e eventuali ordini di pezzi mancanti all'interno del magazzino;

- trasmissione dell’ordine ai capo squadri e quindi ai meccanici ed elettrauti.

- Relazione con il magazzino per ordini/assortimenti di prezzi mancanti;

Per questa ricerca si selezionano profili residenti in zone limitrofe al luogo di lavoro e con precedenti esperienze lavorative a contatto con pubblico. Costituisce requisito preferenziale il possesso della patente del muletto e il corretto utilizzo del pacchetto Office.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/add-allaccettazione-159735/it/

MODELLISTA JUNIOR CALZATURIERO

La risorsa si occuperà di:

- attività di modelleria per effettuare la fase di pre-industrializzazione del prodotto

- realizzazione sviluppi a CAD nel rispetto di tutte le direttive e specifiche tecniche

- gestione documentazione tecnica modelleria

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

- pregressa esperienza nel reparto modelleria nella produzione di scarpe da donna

- buon utilizzo dei sistemi CAD

Luogo di lavoro: Montelupo Fiorentino

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/modellista-junior-calzaturiero-159722/it/

AUTISTA PATENTE CQC

La risorsa si occuperà del trasporto della merce sul territorio regionale e occasionalmente del trasporto da e per l'areoporto dei clienti di calibro internazionale che si recheranno in azienda. Solo di rado è richiesta disponibilità ad effettuare trasferte. Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

- Esperienza nella mansione

- Possesso di patente C + CQC

Luogo di lavoro San Miniato

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/autista-patente-cqc-159667/it/

DATA ANALYST

La risorsa si occuperà di:

- Estrazione e gestione dei dati dai sistemi;

- Segnalazione eventuali problematiche al supporto tecnico;

- Reportistica e analisi dati per le divisioni Marketing;

-Creazione di questionari di ricerche di mercato, estrazione risposte, analisi risultati;

Per questa posizione si richiedono i seguenti requisiti:

- Laurea in Scienze Statistiche, Matematiche, Economia e Commercio o Informatica;

- ottima conoscenza del pacchetto Office;

Luogo di lavoro: Circondario Empolese Valdelsa

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/data-analyst-158972/it/

MAGAZZINIERE MULETTISTA

La risorsa si occuperà della gestione del carico e scarico di merci e in generale di attività di magazzino.

Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione ed è munito di patentino del muletto.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/magazziniere-mulettista-156131/it/

ADDETTO/A LABORATORIO METROLOGICO

Il candidato, inserito in laboratorio di metrologia, si occuperà di :

- assicurare che i requisiti richiesti dai clienti siano rispettati eseguendo controlli, sulle linee produttive e/o sulle campionature, secondo i relativi piani di controllo con esecuzioni di controlli tridimensionali e non.

- garantire la conformità ai requisiti di prodotto.

- garantire l'identificazione del prodotto non conforme e/o sospetto.

- collaborare con il personale di produzione per assegnare i benestare di produzione.

- attuare le azioni preventive e correttive assegnate.

Si richiede:

- Ottima conoscenza del disegno meccanico;

- Conoscenza delle macchine di controllo tridimensionali

- Buone capacità di lavorare in team

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa-laboratorio-metrologico-157904/it/

