"Olè" al Virgilio, gli studenti empolesi studiano lo spagnolo ballando il Flamenco

Si è appena conclusa la 2° edizione del progetto in lingua spagnola "L'arte del Flamenco: Teoria e pratica" che gli studenti conoscono come "Virgilio con arte y olé". Un percorso teorico-pratico destinato alle classi seconde del Liceo Linguistico Virgilio di Empoli. Un'esperienza davvero coinvolgente, diversa e divertente che ha avuto come obiettivo principale quello di incuriosire e avvicinare gli studenti al Flamenco, dichiarato dall’Unesco Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. La formazione si è svolta in tre settimane.

Diversi gli artisti coinvolti: le bailaoras Carolina Díaz e Francesca Angotti, il chitarrista Marco Perona, il quale ha suonato dal vivo durante lo spettacolo finale, e il bailaor, coreografo e maestro internazionale di Flamenco Claudio Javarone. Un ballerino professionista che è stato il primo italiano ad avere avuto l'onore di esibirsi a la Bienal de Sevilla.

È stato un successo. I ragazzi hanno apprezzato molto l'iniziativa e si sono mostrati entusiasti, soprattutto colpiti di quanto profonda, emotiva e sorprendente sia l’arte del Flamenco. L'esperienza si è conclusa con uno spettacolo finale presentato dagli studenti dell’IIS Virgilio che hanno dimostrato come la metodologia by doing funziona e che imparare facendo e divertendosi è il miglior modo per apprendere, a qualsiasi età.

Fonte: IIS Virgilio Empoli