Savino Del Bene Volley: domani la semifinale di CEV Cup contro il Turkish Airlines

Una serata di grande volley, una serata di stelle europee. La Savino Del Bene Volley si prepara ad una delle sfide più importanti e difficili della sua stagione.

Martedì 14 marzo 2023, a partire dalle 20.00, la squadra di coach Barbolini, reduce da dieci vittorie consecutive, scenderà in campo a Palazzo Wanny per la gara d'andata delle semifinali di CEV Cup.

Domani sera dunque la Savino Del Bene Volley affronterà il primo capitolo di una doppia sfida che la vedrà contrapposta alla formazione turca del Türk Hava Yolları Spor Kulübü, squadra di proprietà della Turkish Airlines.

EX E PRECEDENTI

Nessuna giocatrice della Savino Del Bene Scandicci ha indossato in passato la maglia del THY Istanbul. Nella formazione turca ci sono due ex giocatrici della Savino Del Bene Volley.

Bahar Toksoy Guidetti, centrale turca vista a Scandicci nella stagione 2015-2016.

Hanna Orthmann, schiacciatrice tedesca che ha indossato i colori della Savino Del Bene Volley nella stagione 2021-2022.

Quello di questo mercoledì sarà il primo confronto ufficiale tra le due formazioni. Non sarà però la prima sfida con una squadra turca per la Savino Del Bene Volley che infatti ha già affrontato Fenerbache, Vakifbank, Aydin e Galatasaray.

Il bilancio dei precedenti della Savino Del Bene Volley con le formazioni turche recita cinque vittorie e tre sconfitte.

LE PAROLE DI COACH BARBOLINI

“Ci avviciniamo al “vertice della piramide” ed è normale che stringendo aumentino le difficoltà. Giochiamo contro una squadra che sin dall'inizio della manifestazione sapevamo essere la rivale più forte che potevamo incontrare. La troviamo di fronte a noi in semifinale ed è inutile ripetersi, si tratta di una squadra con giocatrici di alto livello internazionale. Il THY Istanbul è una formazione che sta facendo molto bene nel campionato turco e quello con loro sarà l'impegno più difficile del nostro percorso in CEV Cup. Noi dobbiamo continuare il trend positivo, non solo a livello di risultati, ma anche sul piano del gioco e della gestione dei momenti della partita. Questo è un appuntamento che si decide in due partite e sicuramente ci saranno momenti di difficoltà in cui resistere e momenti in cui giocheremo bene e dovremo saper forzare e spingere. Dobbiamo essere consapevoli che chi sbaglia meno alla fine vince”

LE AVVERSARIE

La storia del club

Il Türk Hava Yolları Spor Kulübü è stato fondato nel 1979 ed ha affrontato il suo primo campionato di massima divisione nel 1985.

Retrocesso nel 1991, dopo sei annate nella massima serie turca, il THY Istanbul nella stagione successiva ha conquistato la promozione ed è ritornato immediatamente nella Voleybol 1. Ligi, dove è rimasto fino al 1994, quando ha cessato la sua attività.

Rifondata nel 2016 la squadra è ripartita dal terzo livello del volley turco, ma grazie a due promozioni consecutive è approdato in massima serie.

La proprietà del Türk Hava Yolları Spor Kulübü è della compagnia aerea di bandiera della Turchia, la Turkish Airlines (in turco: Türk Hava Yolları).

La squadra turca può vantare di avere nel suo palmarès due BVA Cup (Balkan Volleyball Association Cup), competizione pallavolistica internazionale aperta a formazioni femminili provenienti dalle undici federazioni afferenti alla Balkan Volleyball Association.

La stagione 2022-2023

In questa stagione il THY Istanbul è quarto nella Sultanlar Ligi Women, massimo campionato turco e dopo diciotto giornate di campionato ha raccolto 39 punti in classifica dopo aver fatto registrare 13 partite vinte e appena 5 perse.

Il THY Istanbul ha iniziato la sua stagione sotto la guida del tecnico italiano Marcello Abbondanza, ma l'allenatore nativo di Cesena ha lasciato a Febbraio la guida della squadra ed al suo posto è subentrato come head coach il turco Mehmet Kamil Soz.

La formazione turca è arrivata alle semifinali di CEV Cup eliminando le svizzere del NUC Volleyball, le francesi del TFCO Volleyball, le italiane di Busto Arsizio e un'altra formazione francese come il Mulhouse.

Reduce da otto vittorie consecutive, il THY Istanbul non perde una partita dal 21 gennaio 2023, quando si è dovuto inchinare all'Eczacibasi (sconfitta casalinga per 2-3).

La Formazione

Il THY Istanbul di coach Mehmet Kamil Soz scenderà in campo con Akin come palleggiatrice, Van Ryk nel ruolo di opposto, con Babat e Maglio a comporre il tandem di centrali, Kingdon e Orthmann in banda e Kayacan come libero.