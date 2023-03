Imparare il Subbuteo, giornata dedicata al calcio in miniatura a Castelfiorentino

Una giornata interamente dedicata al mitico Subbuteo, il calcio in miniatura giocato sulla punta delle dita. Sabato 18 marzo, all’interno dello “Spazio Eventi” del Circolo Ricreativo Culturale “Il Progresso” (Corso Matteotti 19), ci sarà la possibilità per tutti di divertirsi con il “calcio da tavolo” più famoso del mondo, in voga negli anni ’70 e ’80 e ritornato in auge negli ultimi anni grazie ad un gruppo di vecchi appassionati che poi hanno dato vita al Subbuteo Club Castelfiorentino.

L’iniziativa, che è organizzata appunto dal Subbuteo Club con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, è gratuita e aperta a tutti (giovani e adulti) anche a chi desidera sperimentarlo per la prima volta. Si potrà giocare dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.00.

Come è noto, il Subbuteo non è altro che la riproduzione in miniatura del gioco del calcio, in cui due giocatori disputano le partite su un tavolo (dove viene allestito il campo e sistemate le due squadre) muovendo le miniature dei calciatori (11 per squadra, come nel gioco reale) a colpi di “indice”. Si tratta di un gioco in cui non conta la forza fisica, bensì l’abilità, la calma, una buona visione di gioco, freddezza, temperanza.

Oltre all’iniziativa in programma sabato, il Subbuteo Club Castelfiorentino desidera ricordare che chiunque può avvicinarsi a questo gioco visitando la sede del club i mercoledí sera presso il circolo Arci i Praticelli, e/o contattando i numeri qui di seguito. Info e contatti: Nicola 3334891915 / Fabio 3387476169 e visita la pagina facebook Subbuteo Club Castelfiorentino

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa