Timenet, vittoria con batticuore contro Grosseto

È stata una vittoria sospirata quella che ieri al PalAramini di Empoli la Timenet ha regalato ai suoi tifosi replicando il successo netto 3-0 contro le avversarie del Luca Consani Grosseto. In tutti e tre i set, infatti, le padrone di casa sono state in svantaggio anche di diverse lunghezze per poi rendersi protagoniste di un recupero incredibile. Aggiudicandosi anche il secondo set, le giallonere non hanno risparmiato emozioni al pubblico di supporters sugli spalti e, rimontando di misura nel finale del parziale decisivo, hanno dato l’ennesima prova di carattere surclassando le rivali con punteggio pieno. Prima del match è stato osservato un minuto di silenzio su disposizione della FIPAV in memoria della tragedia di Cutro.

“Grosseto è una bella squadra grintosa che lotta per la salvezza e quindi spinta da una forte motivazione – commenta il Capitano e libero della Timenet, Laura Genova – il posto che occupa in classifica non rispecchia la qualità della formazione perché ha carattere e difende molto. Noi abbiamo preparato la partita con questa consapevolezza, come un incontro di alto livello e senza sottovalutare l’avversario. Non a caso tante volte ci siamo ritrovate sotto di punti e a tratti abbiamo ceduto mentalmente. La svolta del match c’è stata alla fine del secondo set. Ha prevalso il nostro spirito di squadra, la differenza in campo l’ha fatta la nostra voglia di vincere, per noi erano fondamentali questi tre punti considerando il distacco dalla Rinascita, terza in classifica. Adesso mettiamo la testa alla prossima trasferta che sarà ad Arezzo contro l’Omac, dedicandoci il massimo impegno perché sappiamo che non sarà una passeggiata”.

Partite in svantaggio le giallonere cominciano il primo inseguimento che dal 6-9 le porta al 14-16 su cui il tecnico grossetano Rossano Rossi chiama il time out. La Timenet non si ferma e, afferrato il pareggio a quota 16 punti prende finalmente il vantaggio sino al 23-19. Sull’insidioso avvicinamento delle biancorosse 23-22 è il tecnico empolese Marco Dani a chiedere il break dando così l’ultimo sprint alle sue ragazze che riescono a chiudere 25-23.

Nel secondo set Grosseto tenta l’assalto riuscendo a staccare subito la Timenet, tanto che già sul 3-7 si fa sentire il primo richiamo all’ordine di coach Dani. Il recupero giallonero è lento e, concedendo qualche punto di troppo, il divario diventa crescente fino al raddoppio 8-16. Ma le empolesi non si perdono d’animo e con caparbietà arrivano a soffiare sul collo delle avversarie annullandone il set

point sul 22-24. Il finale è al cardiopalma e manda in delirio il pubblico sugli spalti con la conclusione, dopo due pareggi consecutivi, a favore della Timenet 27-25.

Il terzo set vede la Timenet partire in vantaggio per poi però tornare di nuovo in parità a quota 8 punti. Le giallonere non riescono a smarcarsi e costringono il loro allenatore a chiamare il time out prima sull’11-13 e poi sull’11-16. Dopo il potente richiamo di coach Dani le empolesi rimontano di misura arginando il tentativo di allungo biancorosso a quota 17-20 e portandosi sul 22 pari. Senza mollare la presa, la Timenet punta tutto sulla sua voglia di vincere e riesce nell’impresa siglando il 25-23.

Con un bottino di 48 punti che confermano il suo secondo posto in classifica provvisoria, la Timenet si prepara ora alla sfida in trasferta in calendario sabato 18 marzo alle ore 21.00 al palazzetto dello sport di Pratovecchio Stia (Arezzo) contro l’Omac Active CNC attualmente al sesto posto con 38 punti.

TABELLINO

PARZIALI: 25-23;27-25;25-23.

ARBITRI: Sonia Barsottini e Emanuele Papini.

TIMENET EMPOLI PALLAVOLO: Genova (L e Capitano), Lavorenti (5), Danti (7), Puccini, Donati (11), Giubbolini (12), Mancuso (8), Bartalini (2), Forconi, Vairani (n.e.), Giraldi (n.e.), Falchi (n.e.).

LUCA CONSANI GROSSETO: Santerini (L e Capitano), Poggetti (3), D’Erasmo (7), Miceli (6), Biagioli (14), Massari (10), Colucci (8), Paoli, Bertelli, Milani, Marku (n.e), Tocci (L2, n.e.), Bacci (n.e.).

FORMAZIONI:

STARTING SIX TIMENET: Genova (L e Capitano), Lavorenti, Danti,Puccini, Donati, Giubbolini, Mancuso.

STARTING SIX LUCA CONSANI GROSSETO: Santerini (L e Capitano), Poggetti, D’Erasmo, Miceli, Biagioli, Massari, Colucci.