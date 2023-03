Tornano i sorrisi di Clowncare nella pediatria del Santa Maria Annunziata

È ripresa regolarmente dalla fine dello scorso mese l’attività dell’Associazione Clowncare M’Illumino d’Immenso presso l’ospedale Santa Maria Annunziata. Sempre sorridenti nei loro abiti colorati, gli attori e i clown professionisti dell’Associazione si spostano all’interno dell’ospedale dal Pronto Soccorso pediatrico, agli ambulatori, ai reparti di degenza della Pediatria per incontrare i più piccoli. Non prima, però, di aver fatto un breefing con il personale del reparto per ricevere indicazioni e disposizioni utili a svolgere l’attività nel contesto del momento.

La presenza degli operatori dell’Associazione è prevista in ospedale due sabati al mese e un pomeriggio la settimana ma si pensa già ad implementarla. Due-tre clown intrattengono i bambini con palloncini, piccoli strumenti musicali, micro magie, libri e pupazzi, addolcendo attese e preoccupazioni (anche dei genitori) durante una visita o un prelievo, sempre in accordo con i medici e gli infermieri.

Da parte della direzione sanitaria nella persona del direttore Andrea Bassetti, c’è stata grande sensibilità a recepire la richiesta di riprendere l’attività. Dopo lo stop imposto dal Covid, la ripartenza delle iniziative dell’Associazione all’interno dell’ospedale, a partire dalla pediatria, vuole essere un messaggio beneaugurante per tutti. “L’attività ha un forte valore terapeutico – dichiara soddisfatto Gianpaolo Mirri che è diventato direttore lo scorso novembre della struttura complessa di pediatria e neonatologia dell’ospedale Santa Maria Annunziata - e questo è stato un motivo in più per credere nel suo valore anche nel nostro ambito pediatrico. È un’iniziativa alla quale tengo moltissimo – sostiene – pertanto mi sono adoperato fin dai primi giorni del mio arrivo per poter riprendere la collaborazione con l’Associazione”.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa