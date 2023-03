Abc, i risultati delle giovanili

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

Under 17 Silver

Non basta una buona prova ai ragazzi di Fulvio Cantini per espugnare il parquet di Sansepolcro. I Dukes difendono il fattore campo chiudendo sul 55-46 una gara combattuta e decisa nell’ultimo quarto dopo tre frazioni condotte sul filo dell’equilibrio. Buono l’approccio dei gialloblu che al 10′ guidano per 8-11. Un botta e risposta che prosegue nel secondo parziale quando sono i locali a mettere la testa avanti andando all’intervallo sul 23-21. Al rientro dagli spogliatoi la gara non accenna a prendere una direzione e si continua a giocare sul punto a punto, tanto che al 30′ il tabellone segna 34-35. Nell’ultimo quarto, però, i padroni di casa danno la scossa al match, spostando l’inerzia e allungando fino al +9 su cui partono i titoli di coda.

Prossimo impegno lunedì 20 marzo alle 19.45 quando al PalaBetti arriverà la Sestese.

DUKES SANSEPOLCRO – ABC CASTELFIORENTINO 55-46

Tabellino: Niccolini 17, Giglioli 5, Ricci 11, Bernardoni 2, Marchetti 8, Kamberaj 3, Fiorentini ne, Jelassi, De Simone ne, Macalindong ne, Barlabà. All. Cantini. Ass. Cicilano.

Parziali: 8-11, 15-10, 11-14, 21-11

Under 15 Eccellenza

Altra prova di grande autorità per i ragazzi di Alessandro Mostardi che a Piombino non si lasciano sorprendere e rispettano i pronostici: 57-94 il finale al PalaTenda. Nella gara che vede il rientro a pieno servizio di Francesco Borghesi, i gialloblu incanalano la sfida nelle prime due frazioni per poi scappare con decisione al rientro dall’intervallo lungo e gestire senza patemi la volata finale. Dopo il 12-20 su cui si chiude il primo quarto, nel secondo parziale la truppa castellana allarga ulteriormente la forbice andando al riposo lungo sul +14 (31-45). Al rientro dagli spogliatoi arriva poi la stoccata decisiva, con l’attacco castellano che alza il ritmo piazzando un break di 15-30. Così, alla terza sirena, il tabellone segna 46-75 e l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno domenica alle 11.30 al PalaBetti per lo scontro al vertice contro il Cus Firenze.

PALL. PIOMBINO – ABC CASTELFIORENTINO 57-94

Tabellino: Zecchi 12, Agbegninou 20, Bufalini 19, Borghesi 13, Ciulli 9, Bini 8, Garbetti 7, Poggesi 2, Crisafi 2, Bonora 2, Beshaj. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 12-20, 19-25, 15-30, 11-19

Under 14 Elite

Si chiude con il colpaccio casalingo contro il Biancorosso Empoli la prima fase dei ragazzi di Alessandro Mostardi che al PalaBetti fanno la voce grossa portando a casa lo scontro diretto per 64-48. Ottima prestazione per i gialloblu che di fatto mettono la testa avanti nel primo quarto per poi tenere sempre saldo il controllo del match. Buonissimo l’approccio dell’Abc, che al 10′ guida per 19-13, vantaggio che riesce a difendere anche nella seconda frazione nonostante i tentativi ospiti di girare l’inerzia. All’intervallo il tabellone segna 34-29, che diventa 46-39 alla terza sirena. E quando nell’ultimo quarto serve salire in cattedra per chiudere definitivamente i giochi, la truppa castellana risponde presente piazzando un break di 18-9 che tinge il derby di gialloblu.

Adesso settimana di riposo in attesa del calendario della seconda fase.

ABC CASTELFIORENTINO – BIANCOROSSO EMPOLI 64-48

Tabellino: Poggesi 19, Fedeli 11, Matteini 14, Rosi 6, Lauretti 1, Costantini 13, Matteuzzi, Meta, Ippolito, Simoncini, Zampacavallo, Pagliai. All. Mostardi. Ass. Calvani.

Parziali: 19-13, 15-16, 12-10, 18-9

Under 13 Silver

Dopo averlo sfiorato nel big match contro Calenzano, arriva il primo acuto della seconda fase per i ragazzi di Giovanni Corbinelli targati New Orleans Pelicans, che al PalaBetti chiudono la pratica Valdera L. A. Clippers per 67-28. Gara decisa nei primi due quarti di gioco, quando i gialloblu tengono altissima l’attenzione in difesa e scappano toccando il 42-11 all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi l’inerzia non si sposta e l’Abc amministra il vantaggio scappando definitivamente.

Prossimo impegno domenica alle 9.30 sul parquet del Biancorosso Empoli.

ABC CASTELFIORENTINO N.O. PELICANS – PALL. VALDERA L.A. CLIPPERS 67-28

Sono scesi in campo: Pannocchi, Anton, Giovannoni, Rivola, Bertelli, Arnoldi, Pirrone, Pagliai, Capuana, Di Vilio, Di Carlo. All. Corbinelli. Ass. Bruni.

Parziali: 22-1, 20-10, 13-9, 12-9

Under 19 Femminile

Prosegue la cavalcata delle ragazze di Mario Ferradini che al PalaGilardetti si impongono su Porcari con un perentorio 74-37. Gara a senso unico fin dalla palla a due, con le gialloblu che chiudono a +9 la prima frazione (17-8) per poi allungare nel secondo quarto e andare al riposo lungo sul 34-15. Al rientro dall’intervallo l’attenzione castellana resta alta così, dopo il passaggio al 30′ sul 54-29, l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno lunedì alle 20 sul parquet di Pontedera.

BASKET CASTELFIORENTINO – B.F. PORCARI 74-37

Tabellino: Bertaccini M. 10, Casini 15, Antonini 20, Chelini 6, Fiaschi 17, Sanesi 2, Ancillotti 2, Bertaccini E. 9, Ugolini, Taddei, L’Ala. All. Ferradini. Ass. Banchelli, Costa.

Parziali: 17-8, 17-7, 20-14, 20-8

Minibasket

Esordienti e Scoiattoli 2015/2016 sono stati i grandi protagonisti del weekend del Minibasket Abc. Gli Esordienti di coach Alberto Ciampolini, autori di una grandissima prestazione lontano da casa, sono andati ad espugnare il parquet di Santo Stefano Campi al termine di una gara giocata con grande carattere ed intensità, in cui i cestisti gialloblu hanno portato a casa cinque dei sei tempini disputati. Gli Scoiattoli 2015/2016 di coach Matteo Bruni hanno invece ospitato il Basket Volterra e l’Invictus Livorno per un triangolare casalingo che ha fatto da prepartita al match di C Gold tra Abc Solettificio Manetti e Nuovo Basket Altopascio.