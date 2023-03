Buoni risultati per Tnt Empoli al trofeo Europa e ai regionali

Riflettori diretti su Alessandro Zannelli. Il T.N.T. Empoli è ruotato attorno al capitano e allenatore della categoria Esordienti, nelle ultime gare invernali: da tecnico, il classe 1996 ha visto le sue atlete protagoniste nel 16° trofeo regionale 'Europa' alla piscina comunale. Le biancazzurre 'A', nate nel 2011-'12, hanno conquistato dieci medaglie, la stessa cifra raggiunta dai portacolori 'B', per il totale di 113 punti acquisiti dalla società organizzatrice della rassegna, presieduta da Giovanni Pistelli, corrispondenti al 6° posto in classifica. Tra le Esordienti 'A' l'oro è stato guadagnato da Arianna Nucci nei 100 rana, Benedetta Pagli sui 100 stile e la staffetta 4x50 misti, composta da Ginevra Lavezzo, Nucci, Melania Doccini, Lucia Russetti. Quindi l'argento ha premiato Pagli sui 100 misti, Doccini nei 200 misti e Carlotta Caruso sui 400 stile. Il bronzo è poi andato a Clara Mariani nei 50 farfalla, Lavezzo sui 50 dorso, Nucci nei 50 rana e Caruso sui 50 stile. Nel ruolo di concorrente, invece, Alessandro Zannelli ha aggiunto alla propria ricca bacheca ulteriori tre titoli toscani nei campionati invernali di Categoria in vasca corta - presso l'impianto polisportivo 'La Bastia' di Livorno - sui 50, 100 e 200 rana Senior. Si è pure piazzato 3° nei 200 e 400 misti, ribadendo così la posizione preminente nella squadra che, tra i maschi, comprendeva: Sirio Bartalucci, Stefano Borzellino (9° sui 100 farfalla Juniores), Marco Buti, Kevin Cortini (9° nei 200 farfalla Cadetti), Mattia Firenzuoli, Leonardo Mancini, Mattia Merighi, Andrea Nania (4° nei 200 dorso Ragazzi) e Daniele Toni (4° nei 200 farfalla Senior). Nella sessione femminile, a sua volta, la formazione empolese includeva: Tiaré Rebecca Bellucci (5a sui 100 farfalla e 7a sui 50 farfalla Senior), Vittoria Giovannetti, Ester Iula (6a nei 200 misti Senior), Chiara Russetti, Nassim Salamate, Anita Savino (7a sui 200 misti Cadetti) e Lavinia Savino.

Fonte: TNT Empoli - Ufficio stampa