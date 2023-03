Capodanno Toscano tra trekking e frittelle a Vinci

Come festeggiare il Capodanno Toscano e vinciano, in questo caso?

La risposta l’hanno organizzata la Pro Loco Vinci e Vinci nel Cuore, il 19 marzo 2023, dalle 15 (ritrovo in Via Montalbano, davanti all’ufficio turistico) con un trekking urbano tra le Nunziate e San Giuseppe “fritellaio”, alla scoperta della storia e dei personaggi di Vinci in occasione del Giubileo della SS. Annunziata (1723-2023).

Trecento anni fa il popolo di Vinci innalzava un nuovo tempio per l’immagine dell’Annunziata, attribuita a Fra Paolino da Pistoia, venerata nel santuario della parte bassa del paese, ma il culto è ancora più antico.

Quante nunziate, quindi, ci sono a Vinci e, naturalmente, angeli annunzianti? Qualcuno è arrivato anche di recente.

Con un percorso inedito - ingresso gratuito per l’occasione al Centro Leo-Lev, visita guidata al santuario della SS. Annunziata e ad altri angoli del paese - sarà possibile ripercorrere storie e tradizioni antiche.

E alla fine giungere anche a un bellissimo San Giuseppe, opera di un pittore podestà del Seicento, recentemente restaurato. Al termine di tutto non può mancare un brindisi alla Toscana e a Vinci, con le frittelle e il vinsanto della tradizione locale.

La partecipazione è gratuita, ma occorre prenotare per poter organizzare i gruppi con le guide e le animazioni teatrali.

Basta telefonare al 3498338263 o mandare una mail a vincinelcuore@gmail.com entro le 12 di sabato 18 marzo.

La manifestazione è in attesa del riconoscimento come evento del Capodanno Toscano dell’Annunciata da parte del Consiglio Regionale della Toscana.

Fonte: Vinci nel Cuore