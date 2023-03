Elettricista cade da un'impalcatura e muore: forse un malore

Un elettricista originario di Massa è stato trovato morto nel cantiere di una casa di nuova costruzione in località Dogana di Ortonovo, a Luni, in provincia di La Spezia. Al momento non sono state rese note le generalità, ma è stato confermato che si tratta di un 63enne originario della città toscana.

Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe caduto da un'impalcatura, probabilmente per un malore, riportando un violento trauma cranico e facciale. Sul posto anche i carabinieri.