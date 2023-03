Gialloblu corsaro a Siena, vinto lo scontro diretto verso i playoff

A Siena il Gialloblu Castelfiorentino conquista lo scontro diretto ai danni del Costone: 53-58 il finale al PalaOrlandi.

E’ letteralmente tripudio Gialloblu al PalaOrlandi di Siena. A tre giornate dal termine della regular season i ragazzi di Dario Chiarugi suonano il quarto squillo consecutivo e portano a casa una gara importantissima, quella contro il Costone, diretta concorrente in chiave di accesso ai playoff.

I gialloblu chiudono la pratica sul 53-58 raggiungendo e superando, in virtù degli scontri diretti entrambi vinti, la formazione senese in classifica. Due punti con cui la truppa castellana continua a tenere apertissima la corsa per la post season, che si deciderà soltanto in volata e nella successiva fase ad orologio.

Partita a scatti ma sempre condotta dai ragazzi di Chiarugi, autori di una prestazione di grande intensità soprattutto difensiva, con l’attacco condotto da capitan Zampacavallo, Iserani e Dragoni, tutti in gran spolvero e in doppia cifra, con Mugnaini sugli scudi in cabina di regia.

Ottima la partenza della squadra di casa che, reduce da un filotto di sette vittorie consecutive, approccia con autorità e prova a prendere il controllo, ma i gialloblu tengono botta e chiudono la prima frazione in perfetta parità (12-12).

Una parità preludio al primo allungo castellano che arriva nel secondo quarto, quando Zampacavallo e compagni alzano il ritmo in attacco e l’intensità in difesa piazzando un break di 9-17 che vale il +8 all’intervallo lungo (21-29).

Nella ripresa arriva la reazione senese, con il Costone che prova a girare l’inerzia ma è costretto a vedersela con la determinazione castellana che difende il vantaggio accumulato fino alla terza sirena (36-44). Nell’ultimo quarto, dopo aver toccato il +10, i gialloblu abbassano il ritmo e Siena ne approfitta per tornare fino a -3 quando partono gli ultimissimi giri di lancette. Ma nel momento più difficile, la freddezza da un lato e l’orgoglio castellano dall’altro, fanno la differenza.

Prossimo impegno domenica alle 18.30 sul parquet di Grosseto per la penultima giornata di questa entusiasmante regular season.

COSTONE SIENA – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 53-58

Tabellino: Cetti 2, Mugnaini 3, Talluri J. 8, Buti 2, Zampacavallo 13, Dragoni 11, Cavini, Turini 7, Talluri T., Ciampolini, Iserani 12, Pratelli. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 12-12, 21-29 (9-17), 36-44 (15-15), 53-58 (17-14)

Arbitri: Francia e Cavallo di Siena.

Fonte: Abc Castelfiorentino