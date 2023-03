Il conflitto in Ucraina e il lavoro degli operatori internazionali: incontro con Francesco Strazzari

Si concludono giovedì 16 marzo a Siena, con la consegna degli attestati finali, le attività dell’edizione 2021-2022 del master “Conflict Management and Humanitarian Action”, coordinato da Luca Verzichelli, con il supporto di Rondine Cittadella per la Pace e con la collaborazione di Tommaso Fabbri di Medici senza Frontiere.

L’evento sarà anche l'occasione per incontrare Francesco Strazzari, politologo e professore Ordinario di Relazioni internazionali alla Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa, che terrà una incontro, aperto al pubblico. Durante la sua lezione magistrale “Creeping warfare. Implications for international governance and international operators”, che si terrà alle ore 14.30 presso l'Aula Cardini del complesso universitario Mattioli dell'ateneo senese, saranno anche illustrare le tematiche del suo recente lavoro editoriale “Frontiera Ucraina. Guerra, geopolitiche e ordine internazionale” (il Mulino).

Il professor Strazzari dirige il corso di dottorato di ricerca in Transnational studies condiviso con la Scuola Normale Superiore di Pisa. È inoltre adjunct professor presso il centro SAIS Europe di Bologna della Johns Hopkins University, ed è specializzato in studi sulla pace e sui conflitti, con particolare attenzione alla violenza armata e alla criminalità organizzata transnazionale. Presente sui media, è editor del blog Security Praxis e collabora con diverse reti di attivismo transnazionale.

Informazioni sul master: QUI.

Fonte: Università di Siena - Ufficio Stampa