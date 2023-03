La fiorettista pisana Vittoria Pinna premiata in Consiglio comunale

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale di oggi, martedì 14 marzo, il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha consegnato un riconoscimento a Vittoria Pinna del Club Scherma Pisa “Antonio Di Ciolo”, che nel mese di febbraio ha conquistato il titolo di campionessa europea di fioretto cadette (under 17) a Tallinn. Lo scorso anno l’amministrazione comunale aveva già premiato la giovane atleta che nel 2022 si era aggiudicata la medaglia d’oro nel fioretto cadette ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani andati in scena a Catania.

Il Sindaco ha quindi ringraziato la giovane campionessa per aver tenuto ancora una volta alto il nome della città in una disciplina che a Pisa vanta una grandissima tradizione sportiva. «Ci siamo incontrati solo pochi mesi fa – ha dichiarato il sindaco, Michele Conti, durante la consegna del riconoscimento – e in quell’occasione le avevo augurato nuovi successi che, puntualmente, sono arrivati. Ringrazio Vittoria, la sua famiglia, che l’ha sostenuta in questo percorso non facile ma ricco di soddisfazioni, e il Club Scherma Antonio Di Ciolo. Consegno questo riconoscimento a Vittoria a nome di tutta la città».

Insieme a Vittoria Pinna erano presenti all’incontro il suo maestro Simone Piccini e il presidente del Club Scherma Pisa “Antonio Di Ciolo”, Enrico Di Ciolo.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa