Rubano cosmetici in un negozio, denunciate

Due ragazze di 18 e 19 anni sono state denunciate a Pisa per furto aggravato in concorso. Le due erano in un negozio di Corso Italia, da dove hanno provato a portar via cosmetici e profumi.

Le due giovani avevano tolto etichette e antitaccheggio dalla merce e sistemato tutto in borsa, ma sono state sorprese dal sistema antifurto all'uscita. La polizia è subito intervenuta e ha portato le ragazze in questura. Adesso dovranno rispondere per il reato di furto aggravato in concorso tra loro.