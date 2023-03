Scarico di rifiuti al Paduletto di Calci, individuati i responsabili

Gli agenti di Polizia Municipale e il personale dell’Ufficio Ambiente del Comune di Calci sono riusciti ad individuare i presunti responsabili del cumulo di rifiuti vari, alcuni anche pericolosi, rinvenuto ad inizio Febbraio in località Paduletto, ed hanno anche avviato ulteriori accertamenti dal punto di vista penale. Due le multe comminate, per complessivi 1.200 euro.

Volendo fare un bilancio sul fronte dell’abbandono rifiuti, dal 2017 ad oggi la Polizia Municipale calcesana ha comminato ben 21 sanzioni amministrative per complessivi 12.600 euro (600 euro ciascuna).

Gli accertamenti a seguito di abbandono rifiuti, svolti mediante l'apertura dei sacchi e l'ispezione dei materiali, hanno portato a sanzione in 9 casi su 32 sopralluoghi effettuati, mentre sono 12 le multe derivate dai monitoraggi svolti periodicamente dalla Municipale con l’ausilio della telecamera mobile. Uno strumento che, da quanto è stato acquistato, si è rivelato molto utile, anche nel contrasto di queste azioni incivili.

"L’amministrazione comunale non abbasserà mai la guardia nei confronti del fenomeno dell’abbandono di rifiuti, che è particolarmente odioso – commenta il sindaco Massimiliano Ghimenti a nome di tutta la giunta – perché a danno dell’ambiente e della collettività, anche dal punto di vista economico. Ben vengano le sanzioni amministrative, dunque, non tanto per le eventuali somme incassate ma quanto piuttosto per il messaggio che indirizziamo forte e chiaro agli incivili dei rifiuti: in Valgraziosa avete e avrete sempre vita dura!”.

"Il mio ringraziamento - conclude il primo cittadino - non può che andare al personale della Municipale e dell’Ufficio Ambiente per l’impegno, portato avanti quotidianamente, nel contrastare l’abbandono dei rifiuti. E un sentito grazie va anche a tutti coloro che segnalano tempestivamente i casi di presunti abbandoni illeciti, dimostrando cosı̀ attenzione per il territorio e facilitando accertamenti e rimozioni”.

Fonte: Comune di Calci - Ufficio stampa