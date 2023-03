"Sei platani abbattuti per la ciclabile a Fucecchio": Morelli (M5S) chiede spiegazioni

Nelle scorse settimane l’amministrazione comunale di Fucecchio ha dato il via all’abbattimento di sei platani che costeggiavano viale Colombo, dove da poco è stata realizzata una pista ciclabile.

La realizzazione della pista ciclabile costituisce un prezioso contributo per la cittadina, ma ciò non deve andare a discapito dell’ambiente e degli alberi. Diventa dunque primaria la convivenza tra realizzazioni di nuove opere come questa e la vegetazione del nostro Paese, soprattutto se si tratta di alberi così maestosi.

La presenza di alberi nelle zone urbane rappresenta una delle principali azioni richieste alle Amministrazioni Comunali per il contrasto al riscaldamento globale. Peraltro, ciascun albero di alto fusto, situato in città, assorbe mediamente tra i 10 e i 30 kg di anidride carbonica all’anno e questa funzione risulta essere essenziale non solo per l’ambiente ma anche per la salute dei cittadini, soprattutto in paesi come Fucecchio situati vicino ad importanti zone industriali.

Ho ritenuto necessaria la presentazione di un’interrogazione attraverso la quale chiedo all’Amministrazione Comunale di Fucecchio:

1. Il perché di tale operazione;

2. Quale sia stata la ditta designata al taglio degli alberi;

3. Quali sono i costi che sono stati sostenuti;

4. Quale sia stata la destinazione finale della legna prodotta dall’abbattimento;

5. Se vi sia la presenza di una perizia realizzata da soggetti tecnici in materia, ai fini di garantire la tutela dell’ambiente e che non vi sia stato un immotivato impatto ambientale.

Reputo inoltre necessario che qualora il Comune di Fucecchio decidesse nuovamente di mettere in atto operazioni come queste, si impegni di interpellare ed informare direttamente tutti i cittadini, in considerazione del fatto che gli alberi e le piante sono da considerarsi patrimonio floristico comune e pubblico. Attendo dunque risposte concrete e adeguate da parte del Comune di Fucecchio.

Fabrizia Morelli, consigliera comunale Movimento Cinque Stelle di Fucecchio