Siderurgia piombinese, Fiom e Fim: "Nei prossimi giorni presidio davanti al ministero"

Da una nota AdnKronos le segreterie Fim e Fiom territoriali hanno appreso le dichiarazioni del ministro Urso il quale avrebbe incontrato Jindal ed altri soggetti economici del settore siderurgico e condiviso con il sindaco di Piombino ed il governatore della Toscana un non meglio chiarito progetto per il rilancio di Piombino.

Le segreterie Fim e Fiom ritengono inaccettabile che a distanza di mesi dalle richieste di incontro da parte dei segretari nazionali ancora oggi si facciano dichiarazioni alle quali non seguano fatti concreti.

Così come ci riteniamo offesi da un punto di vista formale nel fatto che anche negli incontri recenti con il sindaco Ferrari o con il governatore Giani non sia stata assolutamente menzionato nessun contenuto di questi presunto piano di rilancio.

Come organizzazioni sindacali Fim e Fiom, in attesa di fare l’assemblea con i lavoratori con le segreterie nazionali, riteniamo improrogabile stigmatizzare il nostro disappunto con l’auto convocazione in presidio al Ministero del made in Italy (ex Mise) delle nostre rsu da tenersi nei prossimi giorni.

Segreteria Fiom-Cgil provincia di Livorno

Segreteria Fim-Cisl provincia di Livorno