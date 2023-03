Targa a Villa Serena per ricordare le vittime del Covid

Una giornata per ricordare le vittime della pandemia. A Montaione si celebrerà sabato 18 marzo, nei locali di Villa Serena. La Rsa montaionese è stata duramente colpita dal Covid-19 e ora vuole omaggiare le vittime.

"In occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus, l'Amministrazione Comunale di Montaione organizza una cerimonia presso Villa Serena in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus. Durante la cerimonia verrà apposta la lapide che l'Amministrazione ha voluto predisporre in ricordo delle vittime della nostra casa di riposo" scrive il sindaco Paolo Pomponi.

Ancora il primo cittadino: "In occasione di tale evento saranno consegnati degli attestati di merito a coloro che si sono adoperati in favore della comunità durante il periodo più acuto della pandemia".