A bordo dello scooter rubato, denunciati ventenni a Firenze

Un controllo di routine che però si è concluso con il recupero di uno scooter rubato e due persone denunciate. L’intervento della pattuglia di motociclisti dell’Autoreparto della municipale di Firenze risale a lunedì pomeriggio. In via del Ponte alle Mosse gli agenti hanno fermato uno scooter 125 con a bordo due persone, risultate poi un 22enne e un 23enne stranieri non in regola con la normativa sull’immigrazione. Il conducente era alla guida senza patente e il mezzo è risultato rubato circa un mese fa in piazza della Costituzione. Il veicolo è stato restituito al proprietario e per i due giovani è scattata la denuncia per ricettazione in concorso.