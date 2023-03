Leggere per Leggere, la scrittrice Alice Keller incontra gli studenti a Castelfranco

La Biblioteca Comunale di Castelfranco rinnova la partecipazione a “Leggere per Leggere. La lettura oltre la scuola”. Un progetto di promozione della lettura, ormai giunto alla settima edizione, rivolto alle scuole secondarie di primo grado, a cura della Rete REA.net, la cui realizzazione è stata affidata alla società cooperativa Promocultura, pensato per avvicinare alla lettura i ragazzi e le ragazze del territorio dell'Empolese-Valdelsa e del medio Valdarno.

Il progetto ha come obiettivo, quello di far conoscere ai ragazzi e alle ragazze opere e autori di qualità del panorama editoriale contemporaneo rivolto all'adolescenza, ma anche sostenere il lavoro degli insegnanti, con particolare attenzione alla scelta dei libri da proporre ai propri alunni, e promuovere una collaborazione attiva tra le scuole e le biblioteche presenti sul territorio.

Gli studenti e le studentesse di Castelfranco di Sotto hanno incontrato, lunedì 13 marzo, l’autrice bolognese Alice Keller, molto conosciuta dalle nuove generazioni. Un’occasione emozionante per parlare e confrontarsi con chi ha scritto molti dei volumi che ragazzi e ragazze hanno letto ed elaborato attraverso lavori creativi. Gli studenti hanno infatti realizzato a scuola dei disegni, tra cui la rielaborazione di una copertina, booktrailer e e-book a fumetti ispirati ai libri letti. Alcune classi hanno provato anche a scrivere dei finali alternativi alle storie, immaginando destini diversi per i personaggi protagonisti dei libri. Infine l’autrice ha ricevuto in dono un piccolo libro di poesie composto dagli allievi stessi, scritte sul modello di alcuni testi poetici presenti in uno dei suoi romanzi.

Classe 1988, la scrittrice annovera tra i suoi ultimi libri Tariq (Camelozampa), Il solitario di Rodriguez (Risma), Doppio passo (Sinnos), Caro signor F. (Camelozampa), Le cose che ho (Mondadori), AFK (Camelozampa) e Nella pancia della balena (Camelozampa) finalista Premio Andersen Miglior libro oltre i 12 anni. Per Controcorrente (Sinnos), illustrato da Veronica Truttero, ha vinto il Premio Orbil. Nel 2016 ha aperto, con due socie, Momo, libreria per ragazzi a Ravenna.

“La passione per i libri può essere stimolata attraverso attività propedeutiche come questa. Leggere per leggere diventa l’occasione di far nascere nei giovani un legame con la lettura che si porteranno avanti nell’età adulta”, hanno commentato il sindaco di Castelfranco Gabriele Toti e l’assessora alla Cultura Chiara Bonciolini.

“Vorrei ringraziare l'Amministrazione Comunale e la Rete REA.net per l’organizzazione di questo bel progetto e il professore Levato che da anni cura iniziative molto importanti come questa”, ha aggiunto il dirigente scolastico Sandro Sodini.

Il progetto Leggere per Leggere coinvolge attivamente ogni anno le 13 biblioteche comunali promotrici e 94 classi di 15 scuole secondarie di primo grado presenti sul territorio. Quasi 2000 i ragazzi, che incontreranno i cinque autori invitati in questa nuova edizione, che sono: Antonio Ferrara, Elisa Puricelli Guerra, Alice Keller, Elisa Castiglioni e Nicola Brunialti. Scrittori molto amati dai ragazzi, con pubblicazioni che hanno ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, molto interessanti e attente al vissuto e ai problemi contemporanei degli adolescenti.

Gli incontri sono partiti lo scorso 28 febbraio e proseguiranno fino al 23 marzo, finalmente in presenza.

Tutte le classi delle scuole, quasi 300, riceveranno il Manifesto con i libri del progetto da appendere in classe, e la bibliografia Leggere per Leggere, aggiornata e in formato digitale: una raccolta di sessanta recensioni di libri di qualità, selezionati da un team di bibliotecari specializzati in letteratura per ragazzi, con consigli e proposte di lettura ad hoc, per alimentare il piacere del leggere. La bibliografia offre inoltre ulteriori consigli di lettura collegati ai libri principali proposti, o temi emergenti vicini alla quotidianità dei ragazzi, ma anche segnalazioni di film, classici della letteratura e risorse web, per sollecitare in vari modi e linguaggi diversi, la voglia di leggere dei giovani lettori.

In tutte le biblioteche comunali è possibile trovare una ricca collezione di libri, con spazi dedicati al progetto e vetrine bibliografiche. Ogni giovane lettore o docente, può così andare nella sua biblioteca di riferimento, per scegliere e prendere in prestito gratuito i libri della bibliografia. Un bel progetto, sostenuto dalla rete interbibliotecaria territoriale che ha visto ogni anno, crescere costantemente, il numero dei giovani lettori e dei docenti che ricorrono alla biblioteca, per lo studio e il proprio tempo libero.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa