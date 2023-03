Amministratore di sostegno, sarà istituito un elenco di professionisti

L’Azienda USL Toscana Centro ha affidato la gestione complessiva della promozione della figura di Amministratore di sostegno alla Direzione dei Servizi Sociali. In collaborazione con le Società della Salute ed in accordo con i Presidenti dei Tribunali territorialmente competenti ed i Giudici Tutelari, è istituito un elenco di professionisti, fondazioni, associazioni di volontariato e di promozione sociale che operano nel sistema sociale e socio sanitario integrato e da persone in possesso delle necessarie competenze che siano disponibili ad assumere l’incarico di Amministratore di sostegno nel rispetto della L. 6/2004.

Il progetto, istituito con la legge regionale Toscana n°18/2020, prevede, oltre alla costituzione, gestione ed aggiornamento degli elenchi di volontari aspiranti amministratori di sostegno, anche attività di promozione, formazione ed aggiornamento, il consolidamento del sistema di protezione giuridica per le persone fragili e la creazione delle reti di prossimità, valorizzando le risorse del territorio. Molte di queste attività sono svolte in collaborazione con Anci-Toscana, attraverso l’utilizzo di “buone prassi” al fine di ridefinire e consolidare la rete locale, con il concorso di tutti gli attori pubblici e privati.

L’Amministratore di sostegno è una figura istituita per la tutela delle persone che a causa d’infermità o di menomazione fisica o psichica sono impossibilitate, anche temporaneamente o parzialmente, a provvedere ai propri interessi.

L’elenco è costituito con molteplici obiettivi:

garantire un servizio migliore alle persone prive in parte o in tutto di autonomia; favorire il lavoro dell’Autorità Giudiziaria nell’individuare Amministratori di sostegno appropriati; garantire ai beneficiari la riduzione dei tempi per la nomina dell’Amministratore di sostegno ed assicurare il principio di prossimità in modo da promuovere il pieno sviluppo e l’integrazione sociale delle persone con limitazioni di autonomia personale e sociale.

L’Elenco degli aspiranti disponibili a svolgere l’incarico di amministratore di sostegno, sarà aggiornato annualmente, e compilato in ordine alfabetico con l’indicazione della preferenza dell’ambito di intervento; del Tribunale/i e della Società della salute nel cui territorio si intende operare.

Sono tre le sezioni: una dedicata ai professionisti iscritti agli Ordini professionali; la seconda per le Fondazioni e Associazioni di volontariato o di Promozione sociale che operano nel sistema sociale e socio sanitario integrato che possono, nella persona del legale rappresentante assumere la funzione di Amministratore di sostegno. Una terza sezione è dedicata alle persone, adeguatamente formate e disponibili ad assumere l’incarico. L’elenco degli idonei sarà trasmetto agli Uffici della volontaria giurisdizione dei Tribunali di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa ed alle direzioni delle Società della Salute della USL Toscana Centro. Il Dipartimento dei Servizi Sociali in collaborazione con l’agenzia formativa dell’azienda USL Toscana Centro provvede alla realizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento. Per l’anno 2023 sono state previste due edizioni di corsi di formazione ; le modalità di iscrizione sono consultabili sul sito www.uslcentro.toscana.it

Le domande, compilate su apposito modello scaricabile dal sito web dell’ASL Tc (www.uslcentro.toscana.it), devono essere inviate al Dipartimento dei Servizi Sociali dell’Azienda ASL Toscana Centro agli indirizzi:

servizisociali.uslcentro@postacert.toscana.it

o a direttore.servizisociali@uslcentro.toscana.it

I requisiti e le modalità di iscrizione nell’elenco sono consultabili sul sito web dell’Azienda sanitaria : www.uslcentro.toscana.it – Guida ai Servizi – Servizi Sociali – Come diventare amministratore di sostegno.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa