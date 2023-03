Associazione sportiva in realtà opera come ristorante: evaso un milione di euro

Una associazione sportiva con sede a Livorno in realtà svolgeva l'attività di ristorante, attuando concorrenza sleale verso le vere attività commerciali di zona. A scoprirlo i finanzieri di Livorno dopo un'indagine durata oltre tre mesi.

In due anni, la finta associazione sportivo-dilettantistica non ha dichiarato ricavi 'in nero' per oltre 1 milione di euro, con relative violazioni di IVA dovuta ulteriori 100mila euro. A operare vi erano 3 lavoratori senza regolare contratto, che venivano pagati in contanti. Per queste violazioni ulteriori sono scattate altre sanzioni da 30mila euro.

L'asd in realtà serviva solo per eludere il fisco, all'interno non c'era neppure la partecipazione degli iscritti.