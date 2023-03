Banca clandestina per trasferire soldi in Cina, arrestati in Toscana

Una specie di banca clandestina con sede in un negozio a Firenze e una filiale a Prato, dove venivano offerti servizi occulti di money transfer in Cina dietro pagamento del 2,5% dell'importo.

La guardia di finanza di Firenze ha arrestato due persone cinesi per associazione a delinquere dedita alla commissione di reati di esercizio abusivo dell'attività finanziaria e bancaria. Per lo stesso reato e per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ci sono 13 indagati.

L'istituto di credito illegale, secondo una nota della procura fiorentina, accoglieva "i clienti, tutti imprenditori cinesi operanti nel settore della pelletteria e dell'abbigliamento" e ritirava "il contante che si intendeva trasferire senza essere tracciati dagli intermediari abilitati dalla Banca d'Italia".

Per importi piccoli venivano usate delle applicazioni di trasferimetno denaro, per importi più consistenti il denaro veniva anticipato su conti correnti e carte in Cina. Poi il denaro raccolto in contanti nel negozio fiorentino o nella filiale pratese veniva prelevato da ulteriori connazionali (cosiddetti "trasferitori") e trasportato fisicamente in Cina con altre modalità.

Durante le indagini è stato inoltre sequestrato, complessivamente, un milione di euro in contanti oggetto di ritiro da parte della banca clandestina, Sequestrati oggi anche altri 74.000 euro oggetto, commissione incassata a fronte del ritiro di circa 3 milioni di euro conferiti dai clienti.