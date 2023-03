Bob Dylan torna a Lucca per il Summer Festival 2023

Bob Dylan torna a Lucca una delle sue 5 date in Italia dove presenterà l’album Rough and Rowdy Ways. La data da segnare sul calendario è il 6 luglio, l'evento si terrà in piazza Napoleone. La pre-vendita esclusiva è sul sito virginradio.it dalle 10 alle 23.59 di venerdì 17 marzo. L'apertura a tutti sul sito ticketone.it partirà invece alle 10 di sabato 18 marzo.

Info: www.luccasummerfestival.it

Durante l'evento è vietata ogni ripresa audio, video e fotografica. Su richiesta dell’artista, questo concerto è un "PHONE FREE SHOW", ciò significa che i telefoni non sono ammessi in sala durante il concerto.

- Come funziona?

Una volta arrivato sul posto, Yondr (la compagnia di custodia per telefono impegnata in questo concerto) avrà il suo personale dedicato a disposizione per aiutarti a mettere il tuo telefono in una custodia chiusa e sicura, che manterrai con te per tutta la serata.

- Cosa devo fare se ho un'emergenza e ho bisogno di accedere al mio telefono?

Puoi sbloccare la custodia del telefono in qualsiasi momento recandoti in un'area dedicata e segnalata, destinata all'uso del telefono. Non esitare a chiedere aiuto a un membro dello staff di Yondr.

- Perché lo stiamo facendo ed è obbligatorio?

Avendo sperimentato questa modalità senza telefono durante i tour recenti, crediamo che crei un’esperienza migliore per tutti i presenti. I nostri occhi si aprono un po' di più e i nostri sensi sono leggermente più acuti quando perdiamo la stampella tecnologica a cui ci siamo abituati. E sì, è obbligatoria e non negoziabile.