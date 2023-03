Centro Ippico Empolese, tre discipline olimiche nel weekend

Il Centro Ippico Empolese è stato impegnato nelle tre discipline Olimpiche in questo fine settimana,

21 i binomi che si sono confrontati nelle diverse discipline.

Partendo dal Concorso Completo Internazionale, svoltosi al Centro Militare di Montelibretti, troviamo Alessio Ghinassi e il suo Santal di Halage che si piazzano primi nella categoria riservata agli junior 2 stelle valida per la qualifica dei Campionati Europei.

Mentre al Centro Ippico Lo Scoiattolo Valdera Equitazione si sono svolte le gare delle discipline Salto ad Ostacoli e di Dressage, tra cui spiccano i risultati di Dafne Tosum su Paprika 3° posto in Coppa Toscana, Elena Palandri su Paprika 4° posto in Coppa Toscana B40, Chiara Fiorenti su Sultan 1° posto in Coppa Toscana B50, Tiberio Bargagna su T-Touch 3° posto in Coppa Toscana B70, Bianca Mascagni 2° posto in Coppa Toscana B70, Giuditta Lanzillotti sempre 0 in B80 Progetto Sport e 1° in E80 e 2° in E60, Stefania Caporaso su Elien 1° e 3° posto nel Progetto Sport e 2° posto in Coppa Toscana B100, Alessia Anzisi su Rapanui 2° posto in Progetto Sport B100, Erika Santini su Civitavecchia 0 in B80 e ritira il suo Brevetto, Duccio Castellacci su Vivina 2° posto in Coppa Toscana B110, questo il gruppo capitanato dal tecnico Ottavia Corti.

Il Tecnico Alessio Bianchi con i suoi allievi Eleonora Franchini su Bing Bang Des Tess 1° posto nel Progetto Sport cat. 115, Ryan GORI su Priamo 1° posto in Coppa Toscana B90. Mentre nella disciplina del Dressage troviamo Sveva Bacchi su Donna Bella 1° posto in Coppa Toscana e Progetto Sport cat. Promesse, Ginevra Beconcini su Lonco 2° nella cat. F e 1° in Coppa Toscana e Progetto Sport, Claudia Ciola su Asso Rosso di Fonte Abeti 2° posto nella cat. Gentlemen Rider e 1° nel Progetto Sport, Maddalena Romanelli su For Vanitis DC 1° posto nella cat. F Esperti.

Questo il gruppo seguiti dal Tecnico Francesca Pieri che dice: "L'equitazione è l’unico sport in cui l’uomo interagisce intimamente con un soggetto vivente che reagisce con coscienza e intelligenza agli stimoli a cui è sottoposto. La coscienza delle sensazioni a cavallo e delle relative implicazioni costituisce la chiave dell’arte equestre"

Fonte: Centro Ippico Empolese