Cèramica, open call per artisti a Montelupo

In occasione della manifestazione CèRAMICA (Montelupo Fiorentino, dal 16 al 18 Giugno 2023), la Fondazione Museo Montelupo Onlus promuove una OPEN CALL rivolta ad artisti o gruppi di artisti per lo sviluppo di progetti da inserire nel programma della manifestazione, da collocare in spazi urbani nella disponibilità del promotore, del Comune di Montelupo Fiorentino o in spazi privati in accordo con i proprietari.

I progetti proposti dovranno prevedere l’utilizzo della ceramica nell’ambito delle seguenti attività: allestimento opere, installazioni (anche video), performance, lavorazioni artistiche sul tema della manifestazione.

Il tema di CèRAMICA 2023 è La Macchina del Tempo: la manifestazione affronterà identità, origini, concretezza, sincronie tra passato e futuro.

Requisito fondamentale per la partecipazione al progetto è l’utilizzo della ceramica e la centralità della stessa (con libertà di forme artistiche, tecniche, produttive e stilistiche).

I progetti selezionati saranno collocati nel centro storico di Montelupo in spazi vuoti, fondi commerciali non utilizzati o altri spazi inutilizzati del centro storico, secondo le disponibilità degli stessi; in spazi esterni e in all’interno di attività commerciali attive dell’area della manifestazione, con accordo specifico tra il Promotore e i proprietari;

Gli organizzatori offrono la disponibilità gratuita dello spazio assegnato, con alimentazione elettrica e illuminazione. Per le attività commerciali gli interventi saranno prodotti in dialogo con gli spazi commerciali e un rimborso per l’artista che in relazione al progetto proposto potrà variare da 250 a 1000 euro lordi per progetto, con un budget complessivo di 5.000 euro; oltre ovviamente all’inclusione nel programma ufficiale della manifestazione e nel sito web dell’evento.

La domanda di partecipazione corredata di allegati richiesti dovrà essere presentata entro e non oltre il 16 aprile 2023 a mezzo pec all’indirizzo fondazionemuseomontelupo@pec.it

La manifestazione si terrà dal 16 al 18 Giugno 2023 nei seguenti orari:

venerdì 16 giugno 18-24

sabato 17 giugno 10-13 18-24

domenica 18 giugno 10-13 18-24

La domanda di partecipazione è disponibile sul sito www.museomontelupo.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa