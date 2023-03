Da San Miniato all'Olanda, l'amicizia tra le scuole festeggia 15 anni

Festeggia 15 anni lo scambio culturale tra il Fortes Lyceum di Gorinchem, in Olanda, e l'istituto tecnico “Carlo Cattaneo” di San Miniato. In questi giorni di marzo una delegazione olandese si trova in Italia, ospite degli studenti e delle loro famiglie, per visitare alcune città come Firenze, Siena, Pisa e Lucca. A San Miniato il 13 marzo il gruppo proveniente dai Paesi Bassi è stato ricevuto in municipio a San Miniato dalla vicesindaca Elisa Montanelli, accompagnato dalle docenti Arina Muller e Lisa Den Tuinder.

Lo scorso gennaio gli studenti della classe 4A del corso in Relazioni Internazionali per il Marketing si erano recati a loro volta in Olanda con la docente di inglese Angela De Gaetano, prendendo parte ad attività mirate a favorire la crescita personale degli alunni, potenziare le loro conoscenze e competenze linguistiche e conoscere le diverse tradizioni e culture. I ragazzi sono stati ospitati dalle famiglie dei loro partner olandesi, con i quali si è subito instaurato un rapporto di amicizia. Il programma ha previsto attività didattiche organizzate all'interno dell'istituto con lavori di gruppo ed esperienze laboratoriali oltre alla visita delle città di Gorinchem, Rotterdam, Kinderdjike e Amsterdam. Inoltre gli studenti hanno partecipato a pranzi e cene presso il liceo olandese.

Per tutta questa settimana gli studenti hanno apprezzato la possibilità di usare la lingua inglese – anche nella quotidianità della vita familiare – mettendo così a confronto realtà e stili di vita diversi. "Durante questa settimana – affermano gli studenti – non solo abbiamo visitato le bellissime città olandesi, ma abbiamo anche conosciuto il sistema scolastico olandese che presenta enormi differenze rispetto al nostro e abbiamo fatto attività che hanno permesso il confronto tra realtà diverse". Lo scambio culturale tra le due scuole è iniziato nel 2008.

