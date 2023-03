David Rossi, chiesta archiviazione per i tre magistrati senesi indagati

È stata chiesa l'archiviazione per i tre magistrati di Siena titolari del fascicolo sulla morte di David Rossi, l'ex capo comunicazione di Mps morto il 6 marzo del 2013. Ai tre, indagati per falso aggravato, era stata contestata la mancata verbalizzazione della perquisizione, con annessa ispezione informatica e sequestro, della stanza usata da Rossi.

I tre avrebbero omesso nel loro verbale di "attestare che nelle ore precedenti, e in particolare dalle 21.30 sino a circa mezzanotte del giorno precedente, avevano già fatto ingresso nella predetta stanza prima che la stessa venisse fotoripresa dal personale della polizia scientifica [...] hanno manipolato e spostato oggetti senza redigere alcun verbale delle operazioni compiute e senza dare atto del personale di polizia giudiziaria che insieme a loro avevano proceduto a questo sopralluogo". Per la Procura di Genova, però, tutto questo non sarebbe reato.

Da Genova a Siena gli atti sulle immagini cancellate

Su un altro fronte la procura di Genova ha trasmesso a quella di Siena anche gli atti per la parte relativa alla sparizione di alcune immagini da una pen-drive in cui si vedrebbero due dipendenti passare da un'altra uscita di Mps appena dopo la caduta di Rossi.