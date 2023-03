Eventi, mostre, tradizione: torna il Capodanno Fiorentino

Un cartellone di eventi, dal 18 al 27 marzo, per festeggiare il Capodanno fiorentino. Torna per la seconda edizione con un programma ancora più ricco e variegato la “Settimana del Fiorentino”, l’iniziativa promossa dal Comune per promuovere e valorizzare le tradizioni cittadine in collaborazione con associazioni di categoria, associazioni culturali, centri commerciali naturali e tante altre realtà. Eventi e mostre dedicate a costumi e cultura cittadina, visite guidate speciali e ‘passeggiate’ con Luciano Artusi, tra i protagonisti personaggi chiave per la città come l’attore Alessandro Benvenuti, Marco Vichi, ‘padre’ letterario del commissario Bordelli, e ancora una serata dedicata a Francesco Nuti. E poi un Pinocchio gigante, composto da materiali di riciclo, opera di Edoardo Malagigi, che arriverà venerdì nel cortile di Michelozzo a Palazzo Vecchio, per onorare un’altra figura ‘simbolo’ come il burattino ideato da Carlo Lorenzini, a 140 anni dalla prima pubblicazione.

La presentazione della Settimana del Fiorentino oggi a Palazzo Vecchio con la vicesindaca e assessora a Turismo e Cultura Alessia Bettini, l’assessore alle Attività produttive Giovanni Bettarini, il consigliere delegato alla valorizzazione della Fiorentinità Mirco Rufilli, il consigliere speciale del sindaco alle tradizioni popolari Michele Pierguidi, la presidente del quartiere 3 Serena Perini.

“Più di 100 eventi per celebrare una ricorrenza importante, una rassegna ricchissima che valorizza tante realtà cittadine. – ha sottolineato la vicesindaca Alessia Bettini – Da percorsi esperienziali e visite guidate a iniziative culturali e il bellissimo Pinocchio di Malagigi fatto con materiale di scarto che ci ricorda quanto sia fondamentale e urgente il messaggio del riuso, anche attraverso una forma di arte: questa settimana del Fiorentino sarà davvero ricchissima e non posso che ringraziare i tanti soggetti che l’hanno resa possibile. Una vera e propria costellazione di cultura e conoscenza di oggi e di ieri e un bel lavoro di squadra”.

"Valorizzare la fiorentinità con rievocazioni dalle forti radici storiche e trasformare la settimana del fiorentino, dopo il debutto e il successo dello scorso anno, in un appuntamento fisso a scopo promozionale della fiorentinità" ha detto l'assessore Bettarini. “Sosteniamo queste iniziative che mantengono vive le tradizioni della nostra città con tantissimi eventi anche legati all'artigianato"

“Da una ricorrenza bella e sentita l’occasione per promuovere e raccontare la fiorentinità in vari suoi aspetti, un’opportunità anche per valorizzare eccellenze della città. – ha evidenziato Rufilli – La nostra città ha un forte tessuto fatto di associazioni culturali, botteghe artigiane, realtà piccole o grandi che mantengono vivo il dna del nostro territorio. La Settimana del Fiorentino vuole valorizzare proprio tutto questo, raccontare attraverso un sacco di storie ed esperienze tutto quanto di bello e tipico esiste nella nostra Firenze. Siamo davvero contenti di questa seconda edizione che vuole essere sempre più un appuntamento fisso, grazie al grande lavoro di tutti coloro che hanno organizzato eventi o iniziative”.

“Il Capodanno Fiorentino è una data speciale per la nostra città, una ricorrenza che ci teniamo molto a ricordare ogni anno. – ha fatto presente Pierguidi – Come ogni anno verrà ricordata con un corteo storico che partendo dal Palagio di Parte Guelfa si snoderà per le vie cittadine, fino alla Basilica della SS. Annunziata. In occasione di questa data importante abbiamo voluto di offrire a tutti l’occasione di vedere da vicino il Brindellone, un’opera meravigliosa che deve essere conosciuta e apprezzata dai fiorentini e che rappresenta le nostre tradizioni popolari”. La vicesindaca Bettini e il presidente Pierguidi hanno aggiunto anche una novità, “l’accesso gratuito ai musei civici fiorentini per l’anno 2023 agli iscritti Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico Fiorentino”.

Il Capodanno fiorentino è una festività ufficiale del Comune di Firenze, ricorda che fino al 1750 per Firenze l'anno civile cominciava il 25 marzo, festa dell'Annunciazione. Nel 1582 entrò in vigore il calendario gregoriano che stabilì l'inizio dell'anno al 1º gennaio, ma Firenze continuò a celebrare con caparbia tradizione il proprio calendario con lo “stile Fiorentino” celebrando il 25 marzo come il proprio Capodanno, fino al 1749, quando il Granduca Francesco II di Lorena impose la data del 1º gennaio come giorno ufficiale per l'inizio dell'anno. Ogni anno l’antico Capodanno Fiorentino viene ricordato con un Corteo Storico dalla Piazzetta di Parte Guelfa alla Basilica di Santissima Annunziata, dove si tiene una solenne cerimonia. Questa celebrazione torna ad essere, dopo la prima edizione dello scorso anno, l’occasione per una vera e propria rassegna all’insegna della promozione della fiorentinità. Sarà inoltre possibile visitare il Brindellone, il grande carro protagonista dello “scoppio” che si svolge il giorno di Pasqua, che si trova nei pressi di Porta al Prato.

“Anteprima” della Settimana del Fiorentino sarà l’inaugurazione venerdì 17 alle 10,30 a Palazzo Vecchio de "Il Pinocchio di Pinocchi" di Edoardo Malagigi. A 140 anni dalla prima pubblicazione dell’opera di Carlo Lorenzini, nel Cortile di Michelozzo un ‘Pinocchio gigante’ di tre metri e mezzo, frutto del lavoro dell'artista fiorentino, realizzato riciclando scarti di lavorazione e pezzi difettati di burattini in legno di più piccole dimensioni. La scultura, che qui resterà esposta fino al 9 aprile, vuole invitare a riflettere sulla necessità del riuso e recupero dei materiali e a considerare i rifiuti stessi come una risorsa preziosa.

In occasione della settimana del Fiorentino ci sarà una serata speciale dedicata a Francesco Nuti. Venerdì 24 alle 19,30 appuntamento con “Io, Chiara e lo Scuro” 40 anni dopo: interverranno tra gli altri Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti, Marco Masini, Massimo Ceccherini, Gianfranco Monti e Antonio Petrocelli. Sarà l’occasione per la consegna di un premio speciale alla carriera a Nuti. A seguire la proiezione del film – ingresso libero info@filmarea.it, evento organizzato dall'Associazione Officine Creative per la direzione artistica di Annamaria Malipiero e Silvia Groppa, con la preziosa collaborazione di Ginevra Nuti. Dalle ore 16.00 esposizione nel foyer del cinema degli oggetti originali di Francesco Nuti e del Film “Io Chiara e lo Scuro”.

Tra i tanti eventi, una tavola rotonda dedicata a “La Fiorentinità: l’essere fiorentino. Tradizione, arte, lingua e costume” a cura della società di san Giovanni Battista, giovedì 23 alle 17,30 alla sala conferenza della società dei Canottieri. Interverranno Alessia Bettini, vicesindaca e Assessora alla Cultura, Michele Nannelli, Presidente della Società Canottieri Firenze, Claudio Bini, Presidente della Società San Giovanni Battista, Cristina Acidini, presidente dell’Accademia delle Arti e del Disegno, Neri Binazzi, docente di Sociolinguistica e Dialettologia italiana all’Università di Firenze collaboratore dell’Accademia della Crusca, Giovanni Cipriani, professore associato di Storia moderna Università di Firenze, Dario Nardini, antropologo e ricercatore Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, Filippo Giovannelli, direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico Fiorentino, Vice Presidente della Società di San Giovanni Battista - info e prenotazioni info@sangiovannifirenze.it

Sempre nella giornata di giovedì, alle 19, spazio a un noto personaggio letterario fiorentino. Con “Sulle orme del commissario Bordelli”, lo scrittore Marco Vichi insieme all’attore Lorenzo Degl’Innocenti accompagnerà il pubblico nelle vie del centro storico fiorentino raccontate nei suoi romanzi, un’iniziativa promossa da GT Lab, Storie d Firenze, Marco Vichi e Lorenzo degl’innocenti.

Le biblioteche comunali hanno un ruolo centrale nella rassegna, ospitando molte iniziative. Mercoledì 22 alle 17 alla BibioteCaNova protagonista di un incontro è il noto attore fiorentino Alessandro Benvenuti, conduce Andrea Muzzi. Dal 18 marzo al 1 aprile alla Biblioteca delle Oblate, nella Sezione di Conservazione, un’esposizione bibliografica di volumi moderni e storici riguardanti le tradizioni, i costumi e la cultura cittadina. Alla Biblioteca Thouar martedì 21 alle 17 “Presentazione Storie fiorentine” con i libri di Marco Stilci, alla Biblioteca Buonarroti presentazione del saggio di Nicoletta manetti “Anja e Dostievskij a Firenze” alle 17,30, stessa ora alla Biblioteca Pieraccioni reading “Il Capodanno di Firenze”, venerdì 24 alle 17 alla Biblitoeca dell’Orticoltura visite guidate, alla Biblioteca Thouar presentazione del libro “Firenze estate 21”, alle 17,30 alla BIblioteca delle Oblate in sala Dino Campana presentazione del volume volume “Una fiorentina di altri tempi. L’ornitologia di Cecilia Picchi tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento” di Pietro Giovacchini. Sabato 25 alle 10,30 alla Biblioteca delle Oblate in sala Sibilla Aleramo presentazione di "Gli strabilianti casi di Paolina Ventiquattrore investigatrice - Su il sipario si muore" di Gianni Greco in arte "G", alle 11 alla Sezione bambini e ragazzi “Le medaglie di Firenze” a cura dei Draghi di Santo Spirito, alle 10,30 alla Thouar Presentazione “I colori di piazza Tasso” a cura di ANPI Oltrarno e APS Progress, alle 17 alla Biblioteca di Villa Bandini “Storie di donne e mafia” con l’Associazione Libera sulle mafie. Appuntamenti anche alla Biblioteca Marucelliana con i percorsi collodiani in collaborazione con associazione Pinocchio a casa sua in programma per martedì 21.

I Musei Civici Fiorentini e MUS.E organizzano visite e iniziative particolari che porranno l’accento sull’origine della festa e sul senso di “fiorentinità” che si lega a questa celebrazione. In concomitanza con l’installazione di Pinocchio di Edoardo Malagigi, un viaggio immaginario fra gli eventi del celebre burattino, condotto da Andrea Rauch, che ne ha scandagliato l'immagine dal 1881 a oggi (19 marzo h11 e h15, durata 1h15'). Per tutta la settimana un calendario di visite tematiche nei diversi musei cittadini, alcune delle quali anche in LIS: lunedì 20 (h15 e h16, durata 50') presso la Fondazione Salvatore Romano, martedì 21 (h15 e h16, durata 50') al complesso delle Murate, mercoledì 22 al Museo Novecento, giovedì 23 (h15 e h16, durata 50') al complesso di santa Maria Novella, venerdì 24 (h15 e h16, durata 50') al Museo Stefano Bardini. Nel giorno del Capodanno fiorentino, sabato 25, e la domenica 26 in Palazzo Vecchio la mattina i più piccoli potranno prendere parte alla favola “Per fare una città ci vuole un fiore” (h10, h11, h12, durata 50') e gli adulti alle visite dedicate a Tracce di Firenze (h10.30, h11.30, h12.30, durata 50'), mentre il pomeriggio appuntamento con Anna Maria Luisa de' Medici, ultima esponente del ramo granducale mediceo (h14.45 e h16.15, durata 1h). In città, ancora, sarà eccezionalmente possibile visitare Torre della Zecca (25 marzo dalle h15 alle h18, visite ogni mezz'ora, in caso di pioggia le visite sono sospese) e Porta Romana (26 marzo dalle h15 alle h18, visite ogni mezz'ora, in caso di pioggia le visite sono sospese); tornano anche le Passeggiate lungo le mura (26 marzo h11 e h15, partenza da Porta San Giorgio e termine a Piazzale Michelangelo, durata 2h circa) e poi l’opportunità di una caccia al tesoro nel centro cittadino (26 marzo dalle h10 alle h18, partenze da Palazzo Vecchio ogni mezz'ora). Tutte le iniziative sono a partecipazione gratuita, la prenotazione è obbligatoria (max 5 persone). Per informazioni e prenotazioni: info@musefirenze.it 055-2768224

Molti gli eventi dedicati a valorizzare il tessuto artigianale e delle botteghe cittadine. Dal 20 al 26 marzo un concorso per la vetrina più bella con “Firenze in vetrina!”, a cura dei CCN Firenze Confesercenti Firenze. Dal 20 al 25 Marzo con “Firenze creativa” cinque itinerari per scoprire le botteghe artigiane a cura di Artex – info e percorsi su www.firenzecreativa.it. Dal 20 al 26 marzo artigiani protagonisti con Lavorazioni “IN-BOTTEGA”, evento organizzato da CNA Firenze metropolitana a cura dell’Associazione InBottega.org e in collaborazione con l’Associazione Garbo, lavorazioni svolte in diretta dagli artigiani afferenti al progetto. Ancora, dirette social sui canali di Artex dei Maestri artigiani, lunedì 20 e martedì 21 alle 17. Martedì 22 visita Ratafià Pittura su tessuto, visita dedicata e laboratorio di pittura. Venerdì 24 alle 11,30 in sala Firenze Capitale a Palazzo Vecchio proiezione di “Artigiani a Firenze”, documentario realizzato in collaborazione con CNA Firenze da Lgc Factory. E poi non mancano fiere e mercati per tutta la settimana, dai “Mercati Sonori” nelle principali piazze cittadine, a cura di associazione Bang, alla Fiera di San Giuseppe in Piazza Santa Croce, la Fiera Quaresimale al Parco delle Cascine e la Fierucola a Santo Spirito domenica 19, e poi il mercato Curiosando giovedì 23 in piazza dei Ciompi a cura di Confcommercio, tour esperienziali con artigiani e artisti (martedì 21 organizzato da Cna Firenze metropolitana a cura del centro Guide Turistiche Toscano), “Arti e mestieri, capodanno Fiorentino in piazza” venerdì 24 organizzato da Confesercenti Firenze e Confartigianato Imprese Firenze. Gli eventi si intensificano nel fine settimana del Capodanno fiorentino. Per tutta la giornata del 25 marzo incontri con i Cassettai storici Fiorentini a cura dell’associazione omonima in piazza Signoria, piazza Duomo, piazza Santissima Annunziata, dalle 10 alle 12 stornelli tra i banchi del mercato di sant’Ambrogio con Beltrando Mugnai, la Fiera del Capodanno Fiorentino in piazza santissima Annunziata a cura di Fivag Felsea Cisl, e a partire dalle 10 con il taglio del nastro con l’assessore Bettarini e fino a domenica 26, “Mercato Fiorentino, il Capodanno in piazza” in piazza santa Maria Novella organizzato da Confesercenti Firenze e Confartigianato Imprese Firenze, esposizione con una trentina di operatori dei settori dell’artigianato e dell’ agroalimentare, che si arricchisce di uno speciale itinerario turistico nei luoghi di Dante mentre il maestro orafo Paolo Penko alle 11 conierà uno speciale fiorino davanti al pubblico e due aziende riceveranno un riconoscimento speciale. Una lista di ristoranti che aderiscono alla settimana del fiorentino avranno, inoltre, per tutta la settimana un menù speciale con piatti tipici della tradizione – info su http://www.confesercenti.fi.it/news/adesione-menù-del-fiorentino

Da oggi 15 marzo – fino a giovedì 24 - si aprono le iscrizioni al Concorso Canoro “I’ nuovo grillo Canterino” riservato ai bambini e ragazzi fino a 14 anni proposto dal Quartiere 3 di Firenze. L’evento-spettacolo conclusivo si svolgerà lunedì 27 marzo 2023 presso il Teatro il Palco di Piazza Elia Dalla Costa dalle ore 17:30 alle ore 19:30 - regolamento completo sul sito del Quartiere 3.

Molte altre le iniziative in programma. Martedì 21 in sala della Musica negli spazi della Fondazione Zeffirelli proiezione del documentario “Firenze città d’acque, storie e miti per raccontare una città” di Massimo Becattini, Sandro Nardoni, Luciano Nocentini. Venerdì 24 lo storico Palazzo Coppini si apre ai cittadini per due visite gratuite – info@palazzocoppini.org – mentre allo spazio Nota conferenza su “La veste come espressione del ruolo sociale: la moda femminile nel ‘500” e, alle 16 al centro anziani La Mimosa “Un nonno poeta, la storia di Firenze in rima”, Eleonora Cappelletti rende omaggio a nonno Giuseppe; alle 21 al caffè letterario Le Murate Stornelli Toscani! con Alessandro Gobbi e Pasquale Rimolo a cura di associazione culturale Bang. Sabato 25 “Scopriamo i vecchi simboli di Firenze” al Conventino, laboratori di ceramica a cura di officina creativa by Artex, alle 12 al caffè letterario Quarto Podere live a cura dell’associazione Bang, alle 17 iniziativa dedicata ai più piccini all’hotel Savoy in collaborazione con Dreoni giocattoli, percorso tra i giocattoli e presentazione del libro “Toystellers – storie di giocattoli, collezioni e collezionisti” di Federico Ghiso. Domenica 26 visita guidata a cura di Confcommercio e Confguide nei luoghi della musica di Firenze “Da Puccini a Piero Pelù” e, infine, alle 21 tappa del Firenze suona Contest al caffè letterario Le Murate.

