Festa della Poesia 2023, a Vinci è tutto pronto per un fine settimana in rima

Una schiera di 32 poeti si appresta ad animare l'undicesima edizione della Veglia dei Poeti, in programma sabato 18 marzo alle 21.15 al Teatro della Misericordia di Vinci.

Una conferma di come la manifestazione organizzata dall'associazione Vinci nel Cuore sia ormai diventate parte del programma culturale e popolare del paese di Leonardo.



La Veglia rientra nella tre giorni dedicata alla Festa della Poesia, che si articola in altrettanti appuntamenti nel centro centro storico.

Giovedì 16 alle 18, al ConVintoo di Piazza Guazzesi, l'incontro con "L'internauta poetico" per leggere le forme di poesia nella rete.



Venerdì 17 è la volta di Paesi&affetti, la rassegna dedicata alla poesia che celebra i luoghi e i territori vinciani. Per l'occasione è invitata Daniela Monachesi, autrice e poetessa di Macerata, che dalle Marche arriva sul nostro versante appenninico ogni anno per declamare i propri versi. Quest'anno è inoltre ospite d'eccezione, perché presenta il proprio libro che ha deciso di dedicare "A Vinci, un dono poetico", frutto del proprio vero e proprio amore per la città.

Monachesi sarà ospite alla Biblioteca Leonardiana dalle 21.15, per replicare le proprie letture durante la Veglia dei Poeti, il giorno dopo.

Nel corso della serata verrà esposto l’omaggio artistico a Leonardo del pittore Fabio Carmignani.

Carmignani è inoltre l’autore di “Volto muliebre”, il dipinto che come ogni anno accompagna l’intera manifestazione.



Sabato 18 l'evento principe della manifestazione: poeti da tutto il territorio di Vinci rappresenteranno le sue frazioni. Sovigliana, Spicchio, San pantaleo, Apparita, S. Ansano, Faltognano e persino dalla vicina e "rivale" Cerreto Guidi.



Tutti gli eventi sono patrocinati dal Comune di Vinci e all’organizzazione collaborano la parrocchia di S. Croce in Vinci, la Misericordia di Vinci, l’associazione Orizzonti di Lamporecchio, la Pro Loco di Vinci e il Club per l’Unesco di Vinci.



“Paesi e affetti” è organizzata con la collaborazione di Ibiskos Ulivieri, il Circolo Poeti e Scrittori di Empoli e Cant’Art.

Fonte: Associazione Vinci nel Cuore - Ufficio stampa