Gli Juniores Regionali calano il tris nel derby contro il Certaldo

Spicca la vittoria della Juniores Regionale Under 19 nell’ultimo fine settimana del Castelfiorentino United. I gialloblù hanno battuto il Certaldo per 3-0 nel derby grazie ai gol di Minissale, Mancini (R) e Loffredo. Gli Allievi Regionali Under 17, invece, hanno calato il poker contro l’Atletica Castello: nel 4-0 finale a segno Dani, Donati, Minuti e Natale. Passiamo quindi agli Allievi B Provinciali, che si sono esibiti in un pirotecnico e rocambolesco 5-5 contro il Limite e Capraia: i gol portano la firma di Federico (2), Falorni, Fontanelli e Franchini.

Si arriva così ai Giovanissimi Provinciali Under 15, che hanno battuto il Malmantile per 10-0: i gol sono stati segnati da Geri (3), Russo (3), Galgani, Boumarouan, Becucci e D.Cimpelli. I Giovanissimi Provinciali Under 14, invece, hanno perso 5-0 contro il Signa, mentre gli Esordienti A hanno vinto 3-2 contro il Montespertoli e perso con lo stesso risultato contro il San Giusto Le Bagnese.

Si passa così agli Esordienti B, che nelle loro due gare hanno battuto 3-0 lo Scandicci e pareggiato 2-2 contro il Ponzano. I Pulcini 2012, invece, hanno perso 3-0 con il Montelupo e pareggiato le due partite con Empoli e Certaldo, entrambe per 2-2. Eccoci quindi ai Pulcini 2013, che hanno perso 3-0 con il San Michele Cattolica Virtus e pareggiato 2-2 con il Fucecchio, mentre i Primi Calci 2014 hanno vinto con la Lastrigianba (2-1), perso con il Giovani Fucecchio (3-0) e pareggiato 2-2 con l’Avane.

Chiudiamo infine con i Primi Calci 2015, che hanno perso 3-1 con il Montespertoli, 3-2 con lo Scandicci e 3-2 contro il Valdipesa Giovani, mentre i Piccoli Amici 2016, nell’unica partita da loro disputata, hanno pareggiato 2-2 con l’Audace Legnaia.

Fonte: F.B.C. CASTELFIORENTINO UNITED A.S.D.