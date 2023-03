Grossa perdita di acqua a Castelfiorentino: allagato Corso Matteotti

Una grossa perdita di acqua ha interessato Corso Matteotti a Castelfiorentino. Nel primo pomeriggio la via è rimasta praticamente allagata. Acque spa ha dovuto sospendere la fornitura idrica e sta intervenendo sul guasto. Al momento l'area, quindi, è senza acqua. Per la riparazione, da quanto appreso, serviranno alcune ore.

Intanto l'evento non è passato inosservato sui social network, dove il video della via allagata ha acceso la miccia dell'ironia: "Tsunami a Castelfiorentino" si legge sul profilo 'welcome to florence' di Instagram, mentre altrove qualcuno ribattezza la città 'Castelfiorentino beach'.