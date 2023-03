Il talento di Arny, dalla Groenlandia a Montopoli vince il concorso di canto

La giovane studentessa Arny con il sindaco di Montopoli in Val d'Arno, Giovanni Capecchi

Cantante, futuro medico forse, ma soprattutto giovane studentessa di 16 anni. Lei è Arnarissoq, detta Arny, che per un anno scolastico si è spostata dalla fredda Groenlandia alla più calda Montopoli Valdarno, ospite di una famiglia del luogo, con un programma di scambio di Intercultura, associazione di volontariato che da oltre 70 anni organizza e promuove programmi di studio per adolescenti delle scuole superiori con l'obiettivo di sviluppare un comune senso di cittadinanza globale.

Arrivata a settembre, insieme ai quasi 600 studenti adolescenti di 60 Paesi di tutto il mondo accolti da due mesi a un anno intero da una famiglia e inseriti in una scuola delle 158 città italiane dove Intercultura è presente, Arny ha dimostrato sin da subito di voler sfruttare al massimo il suo anno in Italia. Il talento della giovane proveniente dalla lontana Ilulissat è di carattere artistico. La ragazza si è presentata alle audizioni della seconda edizione di "Musica e Talenti", concorso musicale organizzato dall’Associazione Giubilate Internazionale APS, ed ha stupito la giuria con il brano in italiano "Luce (Tramonti a Nord Est)" di Elisa, preparato con l’insegnante di italiano dell’ITC Fermi che frequenta a Pontedera, e l’interpretazione del 25 febbraio l’ha portata in finale.

Sabato 11 marzo Arny, con il brano “Shallow” di Lady Gaga, si è classificata al primo posto, rendendo orgogliosi la sua insegnante di canto, Paola Bivona con cui studia da due mesi presso l’Accademia Musicale di Pontedera, la sua insegnante di italiano, gli amici di scuola, i volontari di Intercultura di Pisa ma in primis la famiglia di Montopoli dove è ospitata.

"Questa esperienza è stata per me molto importante ed emozionante. In Groenlandia ho sempre cantato a casa e poi anche nella mia scuola e mi sono fatta conoscere anche con altre iniziative e talvolta ho cantato ad eventi a Ilulissat, ma cantare qui, fuori dall’ambiente in cui sono cresciuta, di fronte a tante persone che sono di una cultura che è molto diversa dalla mia, mi ha fatto capire che posso farcela e che ho la possibilità di continuare a cantare e coltivare questa passione, che ho da quando ero piccola" ha detto la giovane studentessa. "Le persone che mi conoscono in Groenlandia, che hanno saputo di questo risultato, hanno espresso tanta gioia per me, ho ricevuto tanti complimenti. Questa esperienza mi ha dato fiducia per il mio futuro e una nuova voglia di impegnarmi, nei progetti che intraprenderò per la mia vita".

In queste settimane i volontari di Intercultura in tutta Italia stanno ricercando e selezionando le famiglie interessate ad accogliere un ragazzo o una ragazza di un altro Paese: sono oltre 500 i giovani da tutto il mondo che arriveranno in Italia da inizio settembre 2023 per un bimestre, trimestre, un semestre o un intero anno scolastico. Le candidature possono essere inviate anche attraverso questa pagina del sito www.intercultura.it/famiglie

Per chi fosse interessato ad accogliere uno studente straniero può richiedere maggiori informazioni alla Responsabile dei programmi di ospitalità del Centro locale di Intercultura di Pisa, Marta Valicenti, al numero 327 6192793.