Le ruba il cellulare in tramvia e poi la colpisce al volto

Si trovava in tramvia con la sorella, quando un ladro le ha portato via il cellulare ed è fuggito. Vittima del furto una 26enne di origini peruviane, derubata alle 5.30 di oggi (mercoledì 15 marzo) vicino a piazza dell'Unità d'Italia a Firenze.

La giovane e la sorella hanno seguito il ladro, che in via Nazionale ha reagito e ha preso le due a pugni, salvo poi dirigersi alla stazione raggiungendo altre tre persone. Le due sorelle, ferite, hanno desistito: non sono andate in ospedale e non hanno chiamato le forze dell'ordine.

Durante la colluttazione due telefoni cellulari, diversi da quello sottratto alla 26enne, sono caduti dalla tasca del rapinatore. Consegnati ai carabinieri, sono al vaglio degli inquirenti. Si indaga sul ladro.